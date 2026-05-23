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शिवपुरी में चलते ट्रक में अचानक होने लगा ब्लास्ट, इलाके में फैल गई दहशत

शिवपुरी के बैराड़ थाने के पचीपुरा गांव की घटना. आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम के छूटे पसीने, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू.

Truck carrying battery caught Fire
बैटरियों से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 2:20 PM IST

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शिवपुरी: पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है. दिन के समय सूरज आग उगल रहा है. गर्मी और लू की वजह से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं. शिवपुरी के बैराड़ थाने के पचीपुरा गांव में शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे सड़क पर दौड़ रहे बैटरियों से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई. आग से बैटरियों में ब्लास्ट होना शुरू हो गया. धमाकों से आसपास के क्षेत्र में दहशत की स्थिति बन गई.

पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. ब्लास्ट के चलते पुलिस ने पोहरी और बैराड़ दोनों ओर से ट्रैफिक को रोक दिया, ताकि कोई बड़ी घटना घटित न हो सके. पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान सड़क पर यातायात पूरी तरह से थमा रहा. बैराड़ टीआई सुरेश शर्मा का कहना है कि ट्रक चालक घटना के बाद फरार हो गया. उसके सामने आने पर ही यह पता चल सकेगा कि ट्रक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था. ट्रक में किस तरह की बैटरियां भरी हुई थीं.

शिवपुरी में चलते ट्रक में लगी आग (ETV Bharat)

रायसेन में आसमान से ही रही आग की बारिश

रायसेन: रायसेन में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी और लू हीटववे का जानलेवा दौर शुरू हो चुका है. रायसेन में पारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 44 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है. मौसम विभाग ने जिले के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए नागरिकों को दोपहर के समय घरों में रहने की सख्त हिदायत दी है. तेज धूप और गर्म थपेड़ों के कारण दोपहर होते-होते जिले की सड़कें और बाजार पूरी तरह वीरान नजर आ रही हैं.

राजस्थान से आ रही बेहद गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाओं ने बढ़ा दिया पारा

रायसेन जिले में जेठ के महीने की शुरुआत के साथ ही आसमान से मानों अंगारे बरस रहे हैं. राजस्थान से आ रही बेहद गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाओं ने पूरे जिले को एक भट्टी में तब्दील कर दिया है. जिला मुख्यालय सहित मंडीदीप, बेगमगंज, सिलवानी, गैरतगंज और बरेली जैसे तमाम इलाकों में सुबह 10 बजते ही धूप इतनी तीखी हो जाती है कि त्वचा झुलसने लगती है. आम जनजीवन की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है.

दो से तीन दिनों तक भीषण गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं

बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. रायसेन जिला अस्पताल सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 'हीट स्ट्रोक वार्ड' आरक्षित कर दिए गए हैं. डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में उल्टी, दस्त, तेज बुखार और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. सीएमएचओ ने एडवाइजरी जारी कर बुजुर्गों और बच्चों को विशेष रूप से सुरक्षित रखने की अपील की है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दो से तीन दिनों तक इस भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

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