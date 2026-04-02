ETV Bharat / state

बरेली में प्रतिबंधित थाई मांगुर फिश से भरा ट्रक पकड़ा, तस्कर फरार

तस्कर ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. बरामद मछलियों की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच की है.

THAI MANGUR FISH
प्रतिबंधित थाई मांगुर फिश से भरा ट्रक पकड़ा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में मत्स्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित थाई मांगुर (अफ्रीकन कैट फिश) से भरा ट्रक पकड़ लिया. यह कार्रवाई वहगुल नदी के पुल के पास की गई. टीम का नेतृत्व बरेली मंडल की उप निदेशक गायत्री पांडेय कर रही थीं.

गायत्री पांडेय ने बताया कि उन्हें गोपनीय सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित मैगुर मछली की सप्लाई पश्चिम बंगाल से रामपुर-मुरादाबाद क्षेत्र में की जा रही है.

सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने पुलिस के सहयोग से ट्रक का पीछा किया, खुद को घिरता देख चालक और तस्कर ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. बरामद मछलियों की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच की है.

तलाशी के दौरान ट्रक से प्रतिबंधित 6 लाख मछली के बच्चे बरामद हुए. विभाग ने मछली के सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ लैब भेज दिए हैं.

तहसीलदार अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की निगरानी की गई. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

थाना प्रभारी प्रयागराज सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कराया गया है. लैब रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

गौर करें तो यह मछली भारत में प्रतिबंधित है और इसे आमतौर पर अफ्रीकन कैट फिश (थाई मांगुर) के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवैध सप्लाई पर सख्त कार्रवाई की जाती है.

TAGGED:

BANNED THAI MANGUR FISH
बरेली समाचार
प्रतिबंधित थाई मांगुर
अफ्रीकन कैट फिश
THAI MANGUR FISH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.