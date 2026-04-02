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बरेली में प्रतिबंधित थाई मांगुर फिश से भरा ट्रक पकड़ा, तस्कर फरार

प्रतिबंधित थाई मांगुर फिश से भरा ट्रक पकड़ा. ( ETV Bharat )

बरेली: बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में मत्स्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित थाई मांगुर (अफ्रीकन कैट फिश) से भरा ट्रक पकड़ लिया. यह कार्रवाई वहगुल नदी के पुल के पास की गई. टीम का नेतृत्व बरेली मंडल की उप निदेशक गायत्री पांडेय कर रही थीं.

गायत्री पांडेय ने बताया कि उन्हें गोपनीय सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित मैगुर मछली की सप्लाई पश्चिम बंगाल से रामपुर-मुरादाबाद क्षेत्र में की जा रही है.

सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने पुलिस के सहयोग से ट्रक का पीछा किया, खुद को घिरता देख चालक और तस्कर ट्रक को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. बरामद मछलियों की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच की है.

तलाशी के दौरान ट्रक से प्रतिबंधित 6 लाख मछली के बच्चे बरामद हुए. विभाग ने मछली के सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ लैब भेज दिए हैं.