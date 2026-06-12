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हापुड़ में 225 बैग यूरिया जब्त; गांव में कच्चे रास्ते से जा रहा ट्रक पलटा, संदिग्ध गतिविधि पर ग्रामीणों ने कृषि विभाग को दी सूचना

हापुड़ में 225 बैग यूरिया जब्त ( Photo credit: ETV Bharat )