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कन्नौज में गंगा में गिरा ट्रक, गोताखोरों ने दो को बचाया, एक लापता

कन्नौज: जिले में रविवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. हरदोई से औरैया जा रही मैदा लदी ट्रक मेहंदी गंगाघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरी. हादसे के वक्त ट्रक में तीन लोग सवार थे. स्थानीय गोताखोरों ने दो लोगों को बाहर निकाल लिया, जब्कि तीसरे व्यक्ति की तलाश घंटों से जारी है. पुलिस और राहत टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है.



मामले की सुचना मिलते ही मेहंदी घाट चौकी प्रभारी महेश कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों ने बिना समय गंवाए गंगा में छलांग लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे दो लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाल लिया. दोनों घायलों को पहले जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.



घायलों की पहचान हरदोई के बिलग्राम निवासी श्रवण कुमार और औरैया के बेला थाना क्षेत्र निवासी संगीत कुमार के रूप में हुई है. वहीं ट्रक में सवार तीसरे व्यक्ति का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है. उसकी तलाश के लिए पुलिस और गोताखोरों का संयुक्त रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है.

