ETV Bharat / state

रामगढ़ के गोला में 11 टन चमड़े से लदा ट्रक जब्त, दो गिरफ्तार, बंगाल भेजने का था प्लान

रामगढ़: गोला थाना क्षेत्र में देर रात करीब 11 टन प्रतिबंधित चमड़ा लदे एक ट्रक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस मामले में गोला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा ट्रक में सवार दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

रविवार को इस घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता गोला थाना पहुंचे और प्रदर्शन किया. उन्होंने कथित तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो जाता और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

जानकारी देते बजरंग दल के कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

ट्रक और कार की जानकारी

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का दावा है कि पश्चिम बंगाल नंबर (WB-19L-8183) का यह ट्रक चितरपुर क्षेत्र से प्रतिबंधित पशु का चमड़ा लेकर बंगाल की ओर जा रहा था. उनके अनुसार ट्रक के साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार भी साथ चल रही थी, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गई.

ट्रक कैसे रोका गया

कार्यकर्ताओं के मुताबिक सबसे पहले कांटा घर में ट्रक का वजन कराया गया. इसके बाद बंगाल की ओर जाते समय गोला थाना के सामने ही गाड़ी को पुलिस के सहयोग से कार्यकर्ताओं ने रोका. उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से मवेशियों की कथित तस्करी और अवैध पशु से जुड़े कारोबार संचालित हो रहा है, लेकिन इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कार्रवाई की मांग को लेकर थाना पहुंचने पर उन्हें परिसर से बाहर कर दिया गया. इसके बाद वे थाना गेट के बाहर खड़े हैं. जब्त ट्रक से तेज दुर्गंध उठ रही है, जिसके कारण थाना परिसर और आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.