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चित्रकूट में हवा में उठा ट्रक और नीचे से निकल गई कार, पूरा मंजर CCTV में कैद

चित्रकूट: रैपुरा थाना क्षेत्र के लालापुर पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर पलट गया. ट्रेलर का पिछला हिस्सा उठते ही उसके नीचे से एक कार सुरक्षित निकल गई. हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

दरअसल, चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लालापुर नदी पुल पर शनिवार हुए सड़क हादसे का वीडियो राष्ट्रीय राज्य मार्ग (NH35) किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में देख सकते हैं कि हादसे के बाद ट्रक का पिछला हिस्सा ऊपर उठ रहा है, तभी उसके नीचे से बोलेरो निकलती दिख रही है. हालांकि ट्रेलर के पलटते ही मौके पर अफरातफरी मच गई और राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सूचना पर पहुंची रैपुरा पुलिस ने ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया. गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.



चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि (NH 35) राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर प्रयागराज से चित्रकूट की ओर आ रहा ट्रेलर अचानक पुल पर बने डिवाइडर से टकरा गया और उसका पिछला हिस्सा उठ गया, तभी एक बोलेरो कार बाल-बाल बच गई है. हालांकि इस घटना में किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बरेली में दौड़ता कैंटर बना आग का गोला; यूपी के बरेली के बहेड़ी नैनीताल फोरलेन मार्ग पर शनिवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लकड़ी से भरा एक चलता कैंटर अचानक आग की चपेट में आ गया. कुछ ही मिनटों में वाहन ने आग का विकराल रूप ले लिया और सड़क पर ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई.