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संभल में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

बदायूं-मेरठ हाईवे पर हुआ हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बाइक सवार व्यक्तियों को मारी टक्कर
बाइक सवार व्यक्तियों को मारी टक्कर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 8:12 AM IST

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संभल: संभल के जुनावई थाना क्षेत्र में बदायूं-मेरठ हाईवे पर रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई. जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 36 वर्षीय मोहम्मद मुनाजिर पुत्र मसूक अली, निवासी गांव धनोरा थाना धनारी को मृत घोषित कर दिया. वहीं 25 वर्षीय आलमशेर पुत्र कुलशेर की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.


परिजनों के अनुसार मोहम्मद मुनाजिर अपने घर का खराब पंखा ठीक कराने के लिए गांव पथरिया गया था. पंखा ठीक न होने पर वह अपने साथी आलमशेर के साथ बाइक से जुनावई लौट रहा था. इसी दौरान नंदपुर मजार के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.


घटना की सूचना मिलते ही जुनावई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के विधायक राम खिलाड़ी यादव भी सरकारी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और घटना की जानकारी ली.


बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुनाजिर की शादी करीब तीन वर्ष पहले गुलशन के साथ हुई थी. उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में शोक का माहौल है. थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया की मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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