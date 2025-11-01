लखनऊ में दंपति को ट्रक ने रौंदा, पति की मौत, पत्नी गंभीर; हमीरपुर हादसे में 14 साल के बच्चे की मौत
लखनऊ के गुडंबा थाना इंस्पेक्टर प्रभतेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 2:24 PM IST
लखनऊ/हमीरपुर: लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के कुर्सी रोड पर गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपति को रौंद दिया. इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति की हालत बेहद गंभीर है. वहीं, हमीरपुर में खड़े ट्रक में वैन पीछ से टकरा गई, जिसमें 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है.
पहले जानें लखनऊ का हादसा कैसे हुआ: पुलिस के मुताबिक, कपिल देव वर्मा (64) अपनी पत्नी सविता वर्मा (61) के साथ स्कूटी से टेढ़ी पुलिया चौराहे की ओर से वापस लौट रहे थे. गुडंबा थाने के सामने अचानक आगे एक वाहन रुका जिससे कपिल देव ने ब्रेक लगाया. तभी पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी, कि दंपति स्कूटी से उछलकर सड़क पर गिर पड़े.
पहिए से दबी पत्नी: सविता वर्मा ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गईं, जिससे उनके सिर और सीने पर पहिया चढ़ गया. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में कपिल देव वर्मा भी गंभीर रूप से घायल हुए. गनीमत रही कि उन्होंने हेलमेट पहना था, जिससे उनकी जान बच गई. उन्हें सिर और पैर में गहरी चोटें आई हैं. पड़ोसियों ने बताया कि दंपति का एक बेटा यूरोप में नौकरी करता है. बेटी गुरुग्राम में रहती है.
ट्रक चालक हिरासत में है: इंस्पेक्टर प्रभतेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. गुस्साए स्थानीय लोगों ने दौड़कर ट्रक चालक साबिर निवासी जानकीपुरम सेक्टर-जे को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. ट्रक चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
अब जानें हमीरपुर की दुर्घटना कैसे हुई: हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में कालपी रोड पर एक इको वैन खड़ी ट्रक से टकरा गई. हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है. मृतक की पहचान पवन (14) पुत्र देशराज, निवासी कुंडौरा, थाना सुमेरपुर के रूप में हुई है.
कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि इको वैन हमीरपुर की ओर आ रही थी. इसी दौरान पेप्सी एजेंसी पर माल उतार रहे ट्रक के पीछे अचानक जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि ईको का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया. वहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
