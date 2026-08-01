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मथुरा में ट्रक ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, तीन पुलिसकर्मी घायल

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, चालक गिरफ्तार.

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मथुरा में ट्रक ने पुलिस जीप को मारी टक्कर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:37 AM IST

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मथुरा: शनिवार की सुबह तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी. जीप में सवार तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. ट्रक और पुलिस जीप दोनों खाई में गिर गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. घायल पुलिस कर्मियों को उपचार के लिए आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.



जानकारी के मुताबिक जनपद के फरह थाना क्षेत्र आगरा दिल्ली राजमार्ग पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने गस्त कर रही पुलिस जीप को टक्कर मार दी. जीप में सवार एक ड्राइवर एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे. ट्रक की जोरदार टक्कर से ट्रक और जीप दोनों 20 फीट गहरी खाई में जा गिरे. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल पुलिस कर्मियों को उपचार के लिए नजदीकी आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज मैं भर्ती कराया गया है.


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया शनिवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी. जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में तीन पुलिसकर्मी गंभीर घायल हुए जिन्हें उपचार के लिए आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है. चालक से पूछताछ की जा रही है.

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