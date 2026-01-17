ETV Bharat / state

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 7 घायल

सुलतानपुर: जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दोस्तपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सड़क हादसा हो गया. रायबरेली से आजमगढ़ जा रही पिकअप बोलेरो को एक अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर गाजीपुर की ओर फरार हो गया.

हादसे में पिकअप अनियंत्रित होकर एमबीसीबी से टकराकर पलट गई. वाहन में ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले कुल 14 मजदूर सवार थे. दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों की पहचान में अशोक (40), नरेश पासी (45), रामप्रसाद (40), विनोद (40), दिलीप (35), राजेश (40) और राजू (30) शामिल हैं. सभी को सीएचसी दोस्तपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया गया.





मृतकों में की पहचान अजय (30), रायबरेली के रूप में हुई है. वहीं दूसरे मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है. थानाध्यक्ष दोस्तपुर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि मृतकों के घर पर सूचना दे दी गई है. घायलों का इलाज चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यातायात सुचारू कर दिया गया है. आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.