पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 7 घायल
ट्रक चालक वाहन लेकर गाजीपुर की ओर फरार, पुलिस कर रही जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 12:09 PM IST
सुलतानपुर: जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दोस्तपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सड़क हादसा हो गया. रायबरेली से आजमगढ़ जा रही पिकअप बोलेरो को एक अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर गाजीपुर की ओर फरार हो गया.
हादसे में पिकअप अनियंत्रित होकर एमबीसीबी से टकराकर पलट गई. वाहन में ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले कुल 14 मजदूर सवार थे. दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों की पहचान में अशोक (40), नरेश पासी (45), रामप्रसाद (40), विनोद (40), दिलीप (35), राजेश (40) और राजू (30) शामिल हैं. सभी को सीएचसी दोस्तपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल अंबेडकरनगर रेफर कर दिया गया.
मृतकों में की पहचान अजय (30), रायबरेली के रूप में हुई है. वहीं दूसरे मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है. थानाध्यक्ष दोस्तपुर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि मृतकों के घर पर सूचना दे दी गई है. घायलों का इलाज चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यातायात सुचारू कर दिया गया है. आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, घने कोहरे के कारण राहत एवं बचाव कार्य में बाधा आई. इसी दौरान एक अन्य पिकअप बोलेरो कोहरे में सेफ्टी कोन से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन से भिड़ गई, जिसमें चालक सलमान घायल हो गया. उसे भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस और सुरक्षा टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात सुचारु कराया. अज्ञात ट्रक की तलाश जारी है.
