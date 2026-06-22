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चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर तेज रफ्तार ट्रक ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे के बाद चालक फरार

सोलन के रबोन में तेज रफ्तार ट्रक का कहर. आधी रात 4 गाड़ियों को टक्कर मार चालक मौके से फरार.

Solan truck hits many vehicles
सोलन में ट्रक ने 4गाड़ियों को मारी टक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 10:44 AM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों को टक्कर मारी है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों वाहनों को भारी क्षति पहुंची है. हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

ट्रक ने 4-5 गाड़ियों को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सोलन के रबोन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH-5 चंडीगढ़-शिमला पर पेश आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े चार वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. घटना रात करीब 1:30 बजे सोलन के रबोन क्षेत्र में हुई. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

Solan truck hits many vehicles
ट्रक ने 4 वाहनों को मारी टक्कर (ETV Bharat)

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार

स्थानीय लोगों का कहना है कि, NH-5 पर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारकर चालकों का फरार होना यहां आम हो गया है. वहीं, पूर्व प्रधान रबोन अनिल कुमार ने कहा कि, इस मार्ग पर रात के समय सड़क किनारे वाहन खड़ा करना खतरनाक साबित हो रहा है. प्रशासन को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए.

Solan truck hits many vehicles
शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंच कर जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

घटना की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन साईं दतात्रेय वर्मा ने बताया कि, "रविवार देर रात एनएच पर रबोन में एक ट्रक द्वारा 4 गाड़ियों को टक्कर मारने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है. यह घटना किन कारणों से पेश आई है, इसको लेकर जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है."

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