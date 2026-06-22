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चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर तेज रफ्तार ट्रक ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे के बाद चालक फरार

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों को टक्कर मारी है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों वाहनों को भारी क्षति पहुंची है. हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

ट्रक ने 4-5 गाड़ियों को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, यह हादसा सोलन के रबोन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH-5 चंडीगढ़-शिमला पर पेश आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े चार वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. घटना रात करीब 1:30 बजे सोलन के रबोन क्षेत्र में हुई. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.