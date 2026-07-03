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एटा में बेकाबू ट्रक ने सड़क पर खड़े 5 रोडवेज बस यात्रियों को कुचला, 11 घायल; सीएम योगी ने जताया दुख

एटा: जनपद में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बागवाला इलाके के कीलर मऊ के पास एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े रोडवेज बस के यात्रियों को रौंद दिया, जिससे पांच यात्रियों की मौत हो गयी. घटना में 11 यात्री घायल है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी. इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं.

हादसे में दम तोड़ने वाले यात्रियों की पहचान सत्येंद्र, राजेश, सुखराम, शैलेश और प्रभाकर के रूप में हुई है जो कि अलग-अगल जिलों के रहने वाले है. हादसे में घायल यात्री आनंद ने बताया कि बस रास्ते मे खराब हो गयी थी. लिहाजा कई सवारियां बस से उतरकर सड़क किनारे खड़ी हो गयी थी. इस दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने यात्रियों को कुचल दिया.





इस घटना से यात्रियों में चीख-पुकार मच गयी. बस सवार यात्रियों की तरफ से घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी. मौके पर पहुंची ने हादसे के शिकार सभी यात्रियों को एटा के मेडीकल कॉलेज भेजा गया जहां डाक्टरों ने पांच यात्रियों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में पांच लोगों की मौत की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी अरविंद सिंह,एसएसपी डॉ. इलामारन ने मैडिकल कॉलेज पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिये. इस हादसे में 11 यात्री घायल हुए है. इनके नाम आनंद, विवेक, पूरन, विक्रांत, सुमित, नीतीश, विशाल, रवि,यतेंद्र,दश, रिशु और बृजेश हैं.