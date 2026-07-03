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एटा में बेकाबू ट्रक ने सड़क पर खड़े 5 रोडवेज बस यात्रियों को कुचला, 11 घायल; सीएम योगी ने जताया दुख

बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी, घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सड़क हादसा
सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:14 AM IST

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एटा: जनपद में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बागवाला इलाके के कीलर मऊ के पास एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े रोडवेज बस के यात्रियों को रौंद दिया, जिससे पांच यात्रियों की मौत हो गयी. घटना में 11 यात्री घायल है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी. इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं.

हादसे में दम तोड़ने वाले यात्रियों की पहचान सत्येंद्र, राजेश, सुखराम, शैलेश और प्रभाकर के रूप में हुई है जो कि अलग-अगल जिलों के रहने वाले है. हादसे में घायल यात्री आनंद ने बताया कि बस रास्ते मे खराब हो गयी थी. लिहाजा कई सवारियां बस से उतरकर सड़क किनारे खड़ी हो गयी थी. इस दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने यात्रियों को कुचल दिया.

इस घटना से यात्रियों में चीख-पुकार मच गयी. बस सवार यात्रियों की तरफ से घटना की जानकारी पुलिस को दी गयी. मौके पर पहुंची ने हादसे के शिकार सभी यात्रियों को एटा के मेडीकल कॉलेज भेजा गया जहां डाक्टरों ने पांच यात्रियों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में पांच लोगों की मौत की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी अरविंद सिंह,एसएसपी डॉ. इलामारन ने मैडिकल कॉलेज पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिये. इस हादसे में 11 यात्री घायल हुए है. इनके नाम आनंद, विवेक, पूरन, विक्रांत, सुमित, नीतीश, विशाल, रवि,यतेंद्र,दश, रिशु और बृजेश हैं.

एटा के जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि जो घायल है उनकी हालत खतरे से बाहर है. सभी को समुचित उपचार की व्यवस्था की गयी है. रोडवेज की यह बस दिल्ली की तरफ जा रही थी. रास्ते मे रिपेयरिंग के दौरान यात्री बस के नीचे उतर गए जो ट्रक की चपेट में आ गए. हादसे में पांच यात्रियों की मौत हुयी है.

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