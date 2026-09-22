दिल्ली में सड़क हादसा: देहरादून-सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा परिवार
दिल्ली के थाना गीता कॉलोनी क्षेत्र में देहरादून-सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.
Published : September 22, 2026 at 9:34 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत देहरादून-सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. मुरथल से लौट रहे एक ही परिवार की कार को एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. गनीमत यह रही कि इस भयानक दुर्घटना में कार सवार सभी 5 लोग बाल-बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया.
कार मालिक विशाल लोहिया अपने परिवार के साथ हरियाणा के मुरथल से वापस अपने घर लौट रहे थे. जब उनकी गाड़ी गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के पास देहरादून-सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर पहुंची, तभी अचानक एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई.
VIDEO | Five family members narrowly escape after truck rams car on Dehradun-Saharanpur Expressway in Delhi's Geeta Colony. More details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Delhi pic.twitter.com/MXxywUmhSV
घटना के वक्त कार में कुल पांच लोग सवार थे. सभी पांचों लोगों को हल्की और सामान्य चोटें आई हैं. हादसे के तुरंत बाद आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने बिना देरी किए सभी घायलों को कार से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत पूरी तरह से खतरे से बाहर है.
डीसीपी आर पी मीना ने बताया घटना की सूचना मिलते ही थाना गीता कॉलोनी पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टक्कर मारकर भागने वाले ट्रक और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है. हाईवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी ड्राइवर की पहचान जल्द से जल्द की जा सके.
कर्मचारियों को ट्रक ने रौंदा
हाल ही में दिल्ली के सरिता विहार थाना इलाके में नोएडा की तरफ से आ रहा एक डंपर ऑटो रिक्शा से टकरा गया. जिसमें ऑटो रिक्शा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के वर्कर सवार थे. जो उसे समय सीसीटीवी लगाने का कार्य कर रहे थे. भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है तो वहीं तीन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया.
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