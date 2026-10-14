गुमला में ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर मौत, 24 घंटे में 3 लोगों की गई जान
गुमला के नवडीहा में एक ट्रक ने दो युवकों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : October 14, 2026 at 1:12 PM IST
गुमला: जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के नवडीहा पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया. मृतकों की पहचान घाघरा निवासी राज लोहरा और टांगर सिकवार निवासी दुर्गेश ठाकुर के रूप में हुई है.
विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर
ग्रामीणों के अनुसार, दोनों युवक स्कूटी से घाघरा से नवडीहा की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान पेट्रोल पंप के समीप मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
घटना की सूचना मिलते ही घाघरा थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, पुलिस फरार वाहन चालक की पहचान में जुट गई है.
बॉक्साइट ट्रक होने की ग्रामीणों ने जताई आशंका
हादसे के बाद ग्रामीणों ने आशंका जताई कि दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन बॉक्साइट ट्रक हो सकता है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इन दिनों बॉक्साइट ट्रकों का परिचालन काफी तेज रफ्तार से हो रहा है, जिससे सड़क हादसा का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवकों की कुछ महीने बाद शादी होनी थी. 24 अक्टूबर को दुर्गेश ठाकुर का तिलक होना था. इस बीच उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया है.
दो दिनों में तीन युवकों की मौत से बढ़ी चिंता
ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दो दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवकों की मौत हो चुकी है. लगातार हो रहे हादसों को लेकर लोगों में चिंता और आक्रोश है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.
सिर्फ हेलमेट जांच से नहीं रुकेगी दुर्घटना
ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस द्वारा केवल दोपहिया वाहन चालकों की हेलमेट जांच करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आएगी. बॉक्साइट ट्रकों की भी लगातार जांच होनी चाहिए. ट्रकों के कागजात, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और नशे में वाहन चलाने की जांच नियमित रूप से की जाए. साथ ही तेज रफ्तार बड़े वाहनों पर कार्रवाई हो, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
नशे की हालत में चलाते हैं गाड़ी: ग्रामीण
ग्रामीणों ने कहा कि रात के समय में अक्सर कई बॉक्साइट ट्रक चालक नशे की हालत में चलाते हैं. कई बार खलासी भी ट्रक को चलाते हैं.
ग्रामीणों ने उपायुक्त से की जांच की मांग
ग्रामीणों ने उपायुक्त गुमला से बड़े भारी वाहन, बॉक्साइट ट्रकों की नियमित जांच की मांग की है. घटना के संबंध में पुष्टि करते हुए एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ट्रक की पहचान की जा रही है. सड़क दुर्घटनाएं कम करने को लेकर भी लोगों को जागरूक व लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है.
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