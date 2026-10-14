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गुमला में ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर मौत, 24 घंटे में 3 लोगों की गई जान

घटनास्थल पर मौजूद लोग ( ETV BHARAT )

गुमला: जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के नवडीहा पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया. मृतकों की पहचान घाघरा निवासी राज लोहरा और टांगर सिकवार निवासी दुर्गेश ठाकुर के रूप में हुई है.

विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर