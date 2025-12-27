पल भर में उजड़ गई पूरी दुनिया, नई बाइक खरीदने की खुशी मातम में बदली, फूट-फूट कर रोया पति
करनाल के नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई.
Published : December 27, 2025 at 9:07 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. अल्फा सिटी के पास हुए इस हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई. महिला अपने पति के साथ घर लौट रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में ये सफर ज़िंदगी का आख़िरी सफर बन गया.
लंगर से लौटते वक्त हुआ हादसा : सुल्तानपुर गांव निवासी महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रही थी. अल्फा सिटी के पास चल रहे एक लंगर में वे कुछ देर के लिए रुके थे. लंगर से भोजन करने के बाद जैसे ही दंपती दोबारा बाइक पर सवार होकर आगे बढ़े, पीछे से आ रहे तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को ज़ोरदार टक्कर मार दी.
ट्रक महिला को कुचलता हुआ फरार : टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर गई. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रक चालक महिला के ऊपर से ट्रक चढ़ाकर मौके से फरार हो गया. हादसा इतना भयावह था कि महिला ने वहीं दम तोड़ दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दृश्य बेहद हृदय विदारक था.
नई बाइक, नए सपने… और एक झटके में सब खत्म : बताया जा रहा है कि परिवार ने कुछ समय पहले ही नई बाइक खरीदी थी. घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन यह हादसा उन खुशियों को मातम में बदल गया. जिस घर में हंसी गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ़ चीख-पुकार और आंसू बचे हैं.
बेटे और पति का रो-रोकर बुरा हाल : हादसे की खबर मिलते ही महिला का बेटा मौके पर पहुंचा. मां का शव देख उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं पति सदमे में हैं और बार-बार यही कहते नजर आए कि एक पल में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई. ये मंजर जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं.
पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच जारी : सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया. आरोपी ट्रक चालक फिलहाल फरार है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है.
