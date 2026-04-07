रायबरेली में खनन अधिकारी की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर; ओवरलोड जांच के दौरान हादसा
मिल एरिया थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि खनन अधिकारी सुरेश कुमार की गाड़ी को ज्ञात वाहन ने टक्कर मारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 12:30 PM IST
रायबरेली: सड़क पर बेतरतीब तरीके से दौड़ते ओवरलोड मोरंग बालू ट्रकों का आतंक रायबरेली में देखने को मिला. ट्रक ने खनन अधिकारी की गाड़ी को ही टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. गनीमत रही कि अधिकारी इस सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए.
मिल एरिया थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि खनन अधिकारी सुरेश कुमार की गाड़ी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इसकी वजह से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. गाड़ी में मौजूद खनन अधिकारी और अन्य लोग सुरक्षित हैं. खनन अधिकारी को मामूली चोट आई है. तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के मुताबिक, घटना देर रात 4 बजे थाना मिल एरिया क्षेत्र के रायबरेली-अयोध्या सड़क मार्ग पर शारदा नहर के पास की है. ओवरलोड मोरंग बालू वाले ट्रकों की चेकिंग में लगे खनन अधिकारी सुरेश कुमार लाकड़ा अपनी निजी काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे.
इनके साथ उनका ड्राइवर भी था. एक अज्ञात ट्रक को उनके साथ के कर्मचारी ने रुकवाने की कोशिश की. शारदा नहर मिल एरिया के पास ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और फरार हो गया.
ARTO प्रवर्तन उमेश कटियार ने सुबह ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि कई ट्रकों सहित 4 स्कूली वाहनों को सीज किया गया है. विद्यालयों में बिना फिटनेस और कागज के चल रहे वाहनों पर शिकंजा कसा गया है.
वहीं, ओवरलोड ट्रकों को भी सीज किया गया है. ओवरलोडेड वाहनों के मालिकों से लाखों का समन शुल्क भी वसूला गया है. ARTO प्रवर्तन उमेश कटियार ने बताया कि शहर के सिविल लाइन चौराहे, बरगद चौराहे सहित बछरावां और हरचंदपुर में चेकिंग अभियान चलाया गया.
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