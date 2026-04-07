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रायबरेली में खनन अधिकारी की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर; ओवरलोड जांच के दौरान हादसा

जांच में जुटे खनन अधिकारी की गाड़ी में मारी टक्कर. ( Photo Credit: ETV Bharat )