देहरादून में भीषण हादसा, ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, दुकानों में घुसकर पलटा

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह मोहब्बेवाला के पास खड़ी गाड़ियों में आशारोड़ी से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. जिसके बाद एक के बाद पांच गाड़ियों में टक्कर मार दी और ट्रक टक्कर मार दुकानों में घुस गया. टक्कर लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. साथ ही आशारोड़ी से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक की डीजल टंकी फटने से डीजल लीक होने लगा, जिसके लिए फायर स्टेशन को भी सूचना दी गई है. वहीं पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

जानकारी के अनुसार आज सुबह मोहब्बेवाला चौक आईएसबीटी कोतवाली पटेल नगर पर एक्सीडेंट की सूचना पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस और सीपीयू मौके पर पहुंची. मौके मौजूद लोगों ने बताया कि एक ट्रक मोहब्बेवाला के पास बैक हो रहा था, जिस कारण मोहब्बेवाला चौक पर अन्य छोटी गाड़ियां रुकी थी. उसी दौरान आशारोड़ी की तरफ से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आया और जाम में खड़ी 3 कार, ट्रक और एक ऑटो को टक्कर मार कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और ट्रक मौके पर ही सड़क किनारे स्थित दुकानों में घुस गया और पलट गया.