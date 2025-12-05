ETV Bharat / state

देहरादून में भीषण हादसा, ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, दुकानों में घुसकर पलटा

राजधानी देहरादून में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मोहब्बेवाला के पास एक ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी.

Dehradun Road Accident
ट्रक ने गाड़ियों को मारी टक्कर (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 5, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह मोहब्बेवाला के पास खड़ी गाड़ियों में आशारोड़ी से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. जिसके बाद एक के बाद पांच गाड़ियों में टक्कर मार दी और ट्रक टक्कर मार दुकानों में घुस गया. टक्कर लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. साथ ही आशारोड़ी से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक की डीजल टंकी फटने से डीजल लीक होने लगा, जिसके लिए फायर स्टेशन को भी सूचना दी गई है. वहीं पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

जानकारी के अनुसार आज सुबह मोहब्बेवाला चौक आईएसबीटी कोतवाली पटेल नगर पर एक्सीडेंट की सूचना पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस और सीपीयू मौके पर पहुंची. मौके मौजूद लोगों ने बताया कि एक ट्रक मोहब्बेवाला के पास बैक हो रहा था, जिस कारण मोहब्बेवाला चौक पर अन्य छोटी गाड़ियां रुकी थी. उसी दौरान आशारोड़ी की तरफ से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आया और जाम में खड़ी 3 कार, ट्रक और एक ऑटो को टक्कर मार कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और ट्रक मौके पर ही सड़क किनारे स्थित दुकानों में घुस गया और पलट गया.

ट्रक की टक्कर से कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त (Video-Local Resident)

जिसके बाद आसपास लोग इकट्ठे हो गए और जिन कारों में सवारियां थी,उनको बाहर निकाला गया. पुलिस द्वारा मौके पर क्षतिग्रस्त छोटे वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है और ट्रक हटाने के लिए हाइड्रा क्रेन की व्यवस्था की गई. यातायात सामान्य करवा दिया गया है. साथ ही सीमेंट से भरे ट्रक की डीजल टंकी फटने से डीजल लीक हो गया, जिसके लिए फायर स्टेशन को भी सूचना दी गई.

कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया है कि सीमेंट से भरे ट्रक चालक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. साथ ही अन्य वाहनों की सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है. वहीं जिस सीमेंट से भरे ट्रक ने गाड़ियों को टक्कर मारी है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि किस कारण यह हादसा हुआ हुआ.साथ ही पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

