नया साल बना काल; शीतला माता का दर्शन कर लौट रहे बाइक के ट्रक ने रौंदा, चाची-भतीची की मौत

मिर्जापुरः जिले में नए साल की सुबह ही भीषण हादसा हो गया. नए साल पर अदलपुरा शीतला माता का दर्शन कर बाइक से लौट रहे पति, पत्नी और भतीजी को बालू लदे ट्रक ने टक्कर मार दी. जिसमें चाची-भतीजी की मौत हो गई है. बाइक चला रहे पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, हादसे से गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, वाराणसी के थाना रोहनिया क्षेत्र के अवलेशपुर के रहने वाले मनीष पाल गुरुवार की सुबह बाइक से पत्नी सुनीता व भतीजी पलक पाल को लेकर चुनार के अदलपुरा शीतल मंदिर में दर्शन पूजन करने आये थे. दोपहर करीब 12 बजे शीतला माता मंदिर दर्शन करने के बाद सभी बाइक से वापस जा रहे थे. इसी दौरान चुनार थाना क्षेत्र के रूदौली गांव के पास पीछे से आ रहे बालू लदा ट्रक ने बाइक में साइड से टक्कर मार दी. जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. भतीजी पलक की मौके पर मौत हो गई और सुनीता पाल अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई. जबकि मनीष पाल गंभीर रूप से घायल है. जिनका वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा है.