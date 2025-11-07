रेवाड़ी में हाईवे पर ट्राला में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचा ड्राइवर, देखें वीडियो
रेवाड़ी हाईवे पर ट्राले में आग लग गई. ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई.फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.
Published : November 7, 2025 at 11:25 AM IST
रेवाड़ी: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर देर रात चंदवास कट के पास चलते ट्राले में अचानक आग लग गई. यह ट्राला राजस्थान की ओर जा रहा था और इसमें पशुओं का चारा लदा हुआ था. आग इतनी भीषण थी कि ट्राला पूरी तरह जलकर खाक हो गया. गनिमत रही कि ड्राइवर समय रहते कूद गया और उसकी जान बच गई.
आग पर काबू: इधर, सूचना मिलते ही बावल थाना पुलिस और दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची. दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की और ट्रैफिक जाम को नियंत्रित किया.
ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान: ड्राइवर की मानें तो यह ट्राला दिल्ली से राजस्थान की ओर जा रहा था. अचानक हाईवे पर चंदुवास पुल के पास ट्राले में आग लग गई. ट्राले में लाखों रुपए का माल था. आग लगने के बाद ड्राइवर ने तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई. हालांकि ट्राला पूरी तरह जलकर खाक हो गया.
ड्राइवर सुरक्षित : इस बारे में बावल थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि देर रात सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर नियंत्रण पाया और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाई. फिलहाल ड्राइवर सुरक्षित है.
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट या वाहन के इंजन में किसी तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है. इस घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम भी लग गया, जिससे यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा.
