झांसी में हाईवे पर लोगों को रौंदता हुआ ट्रक नहर में गिरा; दो की मौत, तीन की तलाश के लिये रेस्क्यू अभियान जारी

एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि क्रेन की मदद से दो लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया.

Published : December 27, 2025 at 7:11 AM IST

Updated : December 27, 2025 at 9:41 AM IST

झांसी : जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र के पारीछा डैम के पास हाईवे पर शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. लोहे की भारी भरकम प्लेट लादकर ले जा रहा 18 चक्का ट्रक तीन लोगों को रौंदता हुआ नहर में जा गिरा. झांसी एसएसपी के मुताबिक, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में करीब सात बजे दम तोड़ दिया. ट्रक ड्राइवर, हेल्पर और एक ग्राहक लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए शुक्रवार को पांच घंटे चला रेस्क्यू अभियान चलाया गया. शनिवार सुबह 8 बजे से दोबारा चालक-परिचालक को खोजने के लिए रेस्क्यू जारी है.

हाईवे पर शुरू किया था ठेला लगाना : पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के रिछौरा खुर्द गांव निवासी हरिराम रायकवार (40) और मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी के पृथ्वीपुर निवासी मोहन कुशवाहा (34) के रूप में हुई है. मृतक हरिराम के भाई आसाराम ने बताया कि भाई ने लगभग पिछले दो सप्ताह से गांव के बाहर हाईवे पर ठेला लगाना शुरू किया था. उन्होंने बताया कि हर रोज की तरह शुक्रवार को भी वह ठेला लगाए हुए था और ग्राहक पेटीज खा रहे थे. इसी बीच तेज गति से आ रहे ट्रक ने ठेले में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनके भाई और ठेला सहित ग्राहकों को चपेट में लेता हुआ ट्रक नीचे नहर में जा गिरा.

बाइक से लौट रहे थे घर : मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर निवासी मोहन कुशवाहा के साले राहुल ने बताया गुरुवार को जीजा मोहन अपनी सरहज सीमा को साथ लेकर साढ़ू के घर मुस्तरा गांव में एक आयोजन में गए थे. शुक्रवार को बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी पारीछा डैम के पास हाईवे किनारे लगे ठेले पर पेटीज खाने के लिए रुक गए. वह सीमा को दूसरी तरफ खड़ा कर ठेले पर पैसे दे ही रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी.

एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि झांसी के चिरगांव थाना से निकलने वाले झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम पारीछा डैम के पास एक ट्रक के नहर में गिरने की सूचना मिली थी. सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. इसके कुछ देर बाद वह खुद मौके पर पहुंचे. जानकारी में पता चला कि संतुलन बिगड़ने से ट्रक ने किनारे खड़े ठेले पर टक्कर मारी और नहर में गिर गया. टक्कर के कारण ठेला मालिक और उस पर खड़े ग्राहक भी ठेला सहित नहर में चले गए.

उन्होंने बताया कि क्रेन की मदद से तत्काल दो लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया, जिसमें एक युवक मध्य प्रदेश निवाड़ी जिले के निवासी मोहन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. वहीं चिरगांव थाना क्षेत्र के हरिराम को घायल अवस्था में झांसी मेडिकल कॉलेज भेज गया, जहां उनकी भी मौत हो गई. एसएसपी ने बताया कि ट्रक चालक और उसके हेल्पर का अभी कोई सुराग नहीं लगा है.

यह भी पढ़ें : महोबा में सड़क हादसा, रेलवे टीटीई समेत दो की मौत, एक गंभीर

