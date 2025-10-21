ETV Bharat / state

कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरकर 15 फीट नीचे खाई में गिरा ट्रक, केबिन में फंसे ड्राइवर की मौत

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8-लेन हाईवे से नीचे ट्रक के गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें चालक की मौत हो गई है. ट्रक करीब 15 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा. ट्रक एक्सप्रेसवे पर तेज गति से चल रहा था, जिसके कारण वह अनियंत्रित हो गया और एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरा. हालांकि गनीमत रही कि ट्रक में तारपीन का तेल भरा था, जिसमें आग नहीं लगी, अन्यथा वह जलकर खाक हो जाता. बूढ़ादीत थाने के एएसआई नंदलाल सुमन ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार सुबह 4 बजे हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में ऊंचाई से नीचे गिरने के चलते चालक केबिन में ही फंस गया था. ग्रामीणों की मदद ली गई और इसके बाद बुलडोजर से केबिन तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया, तब तक चालक की मौत हो चुकी थी. पढ़ें: मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस ट्रक से टकराई, महिला सहित दो की मौत