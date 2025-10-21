ETV Bharat / state

कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरकर 15 फीट नीचे खाई में गिरा ट्रक, केबिन में फंसे ड्राइवर की मौत

कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से ट्रक 15 फीट नीचे गिरा. केबिन में फंसने से चालक की मौत हो गई. ट्रक में तारपीन का तेल था.

Accident In Kota
एक्सप्रेसवे से खाई में गिरा ट्रक (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 5:10 PM IST

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8-लेन हाईवे से नीचे ट्रक के गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें चालक की मौत हो गई है. ट्रक करीब 15 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा. ट्रक एक्सप्रेसवे पर तेज गति से चल रहा था, जिसके कारण वह अनियंत्रित हो गया और एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरा. हालांकि गनीमत रही कि ट्रक में तारपीन का तेल भरा था, जिसमें आग नहीं लगी, अन्यथा वह जलकर खाक हो जाता.

बूढ़ादीत थाने के एएसआई नंदलाल सुमन ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार सुबह 4 बजे हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में ऊंचाई से नीचे गिरने के चलते चालक केबिन में ही फंस गया था. ग्रामीणों की मदद ली गई और इसके बाद बुलडोजर से केबिन तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया, तब तक चालक की मौत हो चुकी थी.

उसकी पहचान हरियाणा के नूंह जिले के पुनहाना थाना इलाके के बादली गांव निवासी 38 वर्षीय तस्लीम के रूप में हुई है. उसके शव को सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ. इसके लिए उसके परिजनों को सूचना दी गई. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

एएसआई नंदलाल सुमन का कहना है कि ट्रक दोनों लेन के बाद डिवाइडर पर चढ़ गया था, जहां पर 100 मीटर तक डिवाइडर पर लगे पौधों पर चला. इसके बाद वह दोनों डिवाइडर के बीच में नीचे जाकर टकरा गया. महाराष्ट्र से हरियाणा की तरफ जा रहा यह ट्रक अपनी लेन में ही चल रहा था. इसमें तारपीन के तेल से भरे हुए ड्रम और पीपे रखे हुए थे.

