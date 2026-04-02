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टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों का हंगामा, लगा 2 KM लंबा जाम, पुलिस ने खुलवाया रास्ता

बिलासपुर में आज ट्रक ड्राइवरों ने टोल दरों को लेकर जमकर हंगामा किया, जिससे कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा.

Garamoda Toll Plaza in Bilaspur
ट्रक ड्राइवरों के हंगामे के बाद लगा लंबा जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:46 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: जिला बिलासपुर के गरामोडा टोल प्लाजा के पास ट्रक ड्राइवरों ने आज जमकर हंगामा किया. प्रदेश सरकार द्वारा नई टोल दरों को लेकर 10 दिन का समय मांगे जाने के बाद बावजूद टोल प्लाजा प्रबंधन पर मनमानी करने के आरोप लगाए. गुरुवार सुबह गरामोडा टोल प्लाजा के आसपास हालात उस समय बिगड़ गए जब वहां ट्रकों की लंबी कतारें लग गई. देखते ही देखते टोल प्लाजा से करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जो करीब 2 से 3 घंटे तक बना रहा.

टोल कर्मचारियों पर ट्रक ड्राइवर्स के आरोप

इस दौरान आम लोगों और यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ट्रकों के साथ-साथ बाहरी राज्यों से आने वाली पर्यटकों की गाड़ियां भी इसी जाम में घंटों तक फंसी रही, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई. जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाए की टोल प्लाजा पर पर्ची काटने वाले कर्मचारियों के पास न तो कोई वर्दी है और न ही पहचान पत्र है. ऐसे में उनकी वैधता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10 दिन तक पुरानी दरों पर ही टोल वसूली के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद यहां नए रेट के अनुसार पर्चियां काटी जा रही हैं.

टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों का हंगामा (ETV Bharat)

ट्रक ड्राइवर्स ने दी आंदोलन की चेतावनी

वहीं, टोल प्लाजा पर मचे इस हंगामे की सूचना मिलने के बाद स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए जाम खुलवाया. पुलिस की कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे यातायात बहाल हो सका. इस दौरान ट्रक ड्राइवरों ने प्रशासन और टोल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

टोल प्लाजा अधिकारी ने क्या कहा ?

टोल प्लाजा अधिकारी सौरभ चौधरी ने कहा कि सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन के अलावा किसी भी ट्रक से एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं लिया है. आज एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी के हिसाब से टोल फीस ली जाएगी. हम सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन के अलावा एक भी एक्स्ट्रा पर्ची नहीं काट रहे हैं. जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे सभी गलत हैं.

ये भी पढ़ें: टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी! चालक पर डंडों से हमला, नकदी लूटने का आरोप

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गरामोडा टोल प्लाजा
TRAFFIC JAM AT GARAMODA TOLL PLAZA
TRUCK DRIVERS ON TOLL RATES
TRUCK DRIVERS RUCKUS ON TOLL PLAZA

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