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टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों का हंगामा, लगा 2 KM लंबा जाम, पुलिस ने खुलवाया रास्ता

बिलासपुर: जिला बिलासपुर के गरामोडा टोल प्लाजा के पास ट्रक ड्राइवरों ने आज जमकर हंगामा किया. प्रदेश सरकार द्वारा नई टोल दरों को लेकर 10 दिन का समय मांगे जाने के बाद बावजूद टोल प्लाजा प्रबंधन पर मनमानी करने के आरोप लगाए. गुरुवार सुबह गरामोडा टोल प्लाजा के आसपास हालात उस समय बिगड़ गए जब वहां ट्रकों की लंबी कतारें लग गई. देखते ही देखते टोल प्लाजा से करीब 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जो करीब 2 से 3 घंटे तक बना रहा.

टोल कर्मचारियों पर ट्रक ड्राइवर्स के आरोप

इस दौरान आम लोगों और यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ट्रकों के साथ-साथ बाहरी राज्यों से आने वाली पर्यटकों की गाड़ियां भी इसी जाम में घंटों तक फंसी रही, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई. जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाए की टोल प्लाजा पर पर्ची काटने वाले कर्मचारियों के पास न तो कोई वर्दी है और न ही पहचान पत्र है. ऐसे में उनकी वैधता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10 दिन तक पुरानी दरों पर ही टोल वसूली के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद यहां नए रेट के अनुसार पर्चियां काटी जा रही हैं.