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फरीदाबाद सोहना-बल्लभगढ़ रोड हादसा: दो सिपाहियों को कुचलकर भागा ट्रक चालक 15 दिन बाद गिरफ्तार, यमुनानगर में छिपा था आरोपी

फरीदाबाद: सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मियों को ट्रक से कुचलकर फरार होने वाले आरोपी चालक को पुलिस ने 15 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी हादसे के बाद फरीदाबाद से भागकर यमुनानगर में छिपा हुआ था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

CCTV में कैद हुई थी दर्दनाक घटना: दरअसल, 26 अगस्त को हुए इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. फुटेज में ट्रक पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिल को टक्कर मारता दिखाई दिया. इसके बाद दोनों पुलिसकर्मी हादसे की चपेट में आ गए. घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया था.

गश्त के दौरान पीछे से मारी टक्कर: इस बारे में फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि, "सिपाही नवीन कुमार और अभिषेक की ड्यूटी पुलिस चौकी पर्वतीय कॉलोनी में थी. 26 अगस्त 2026 को दोनों पुलिसकर्मी सरकारी मोटरसाइकिल पर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान सोहना-बल्लभगढ़ रोड स्थित सीएनजी पंप के पास पीछे से आए ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर से गुजर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई. हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की गई."