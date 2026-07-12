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आगरा में ट्रक ड्राइवर की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

क्लीनर और ड्राइवर के बीच मामूली विवाद के बाद अंजाम दी गई वारदात.

ट्रक ड्राइवर की चाकू गोदकर हत्या
ट्रक ड्राइवर की चाकू गोदकर हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 9:24 AM IST

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आगरा: जिले के शमसाबाद थाना क्षेत्र के इरादतनगर रोड स्थित एमएल कोल्ड स्टोर पर खड़े ट्रक ड्राइवर की क्लीनर ने चाकू गोदकर हत्या कर दी. मामूली सी बात पर क्लीनर और ड्राइवर के बीच शुक्रवार रात विवाद हुआ, जिससे क्लीनर ने गुस्से में चाकू निकाल कर ड्राइवर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. ट्रांसपोर्टर ने तत्काल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक ड्राइवर के परिजनों को हत्या की सूचना दी. पुलीस ने मामले में तत्काल कार्यवाई करते हुए आरोपी क्लीनर को गिरफ्तार कर, हत्या से संबंधित पूछताछ कर रही है.


एसीपी शमशाबाद राजीव कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, मृतक ड्राइवर की पहचान 36 वर्षीय कुटुंब राव पुत्र पी. वेंकटेश्वर राव निवासी पश्चिम गोदावरी जिला के फेड़ावेगी मंडलम के रूप में हुई है. ड्राइवर कुटुंब राव आंध्र प्रदेश से ट्रक लेकर आगरा आलू लोड करने क्लीनर नागराजू के साथ आया था.

आरोपी क्लीनर से पूछताछ में सामने आया कि शुक्रवार देर रात ट्रक के केबिन में ही ड्राइवर कुटुंब राव और क्लीनर नागराजू के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि क्लीनर नागराजू ने तैश में आकर चाकू से ड्राइवर कुटुंब राव पर हमला कर दिया. जिससे लहूलुहान होकर कुटुंब राजू केबिन में ही गिर गया.

सूचना पर ट्रांसपोर्टर समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को तुरंत शमशाबाद रोड स्थित जीआर हॉस्पिटल पहुंचाया. लेकिन, डॉक्टर्स ने जांच के बाद ड्राइवरर कुटुंब राव को मृत घोषित कर दिया. हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया.

ट्रक ड्राइवर की हत्या के आरोप में क्लीनर नागराजू को घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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