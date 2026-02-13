ETV Bharat / state

कानपुर में सड़क हादसा; खड़े ट्रक में घुसा तेज रफ्तार ट्रक; चालक की मौत

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुटी.

सचेंडी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा
सचेंडी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 11:27 AM IST

कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र में हाईवे पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक का क्लीनर घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.

परिजनों के अनुसार, हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र निवासी ज्ञानेश कुमार (38) पेशे से ट्रक चालक थे. उनके परिवार में पत्नी सीमा और तीन बच्चे हैं. ज्ञानेश के बड़े भाई राजा बाबू ने बताया कि दो दिन पहले ज्ञानेश हरदोई से एक ट्रांसपोर्ट से ट्रक लेकर झांसी के लिए रवाना हुए थे. बुधवार रात करीब दो बजे जब वह सचेंडी हाईवे के पास पहुंचे, तो संभवतः झपकी आने के कारण उनका ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक अन्य ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ज्ञानेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद राहगीरों ने तत्काल 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास मिले मोबाइल फोन के जरिए उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी. खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गुरुवार सुबह परिजन कानपुर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे. फिलहाल मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि देर रात 112 के माध्यम से सड़क हादसे की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलते ही मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ACCIDENT NEWS
ROAD ACCIDENT IN KANPUR
ROAD ACCIDENT IN UP
KANPUR ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN KANPUR

