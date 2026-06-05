ट्रक ड्राइवर की बेटी ने रचा इतिहास, HPU बी.कॉम फाइनल में प्रदेशभर में प्रथम रही खुशबू शर्मा
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बी.कॉम की फाइनल परीक्षा में हमीरपुर की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 7:46 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की हमीरपुर महाविद्यालय की छात्रा खुशबू शर्मा ने बी.कॉम अंतिम वर्ष परीक्षा में प्रदेशभर में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल करने वाली खुशबू शर्मा के पिता ट्रक ड्राइवर हैं. वहीं, महाविद्यालय की ही छात्रा अक्षिता जैन ने प्रदेश मेरिट सूची में नौवां स्थान प्राप्त कर कॉलेज और जिले का गौरव बढ़ाया है.
दोनों छात्राओं की इस उपलब्धि पर हमीरपुर महाविद्यालय में खुशबू शर्मा का माहौल देखने को मिला. महाविद्यालय पहुंचने पर प्रिंसिपल, प्राध्यापकों और स्टाफ सदस्यों ने दोनों छात्राओं का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी. प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली खुशबू शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया. खुशबू शर्मा ने बी. कॉम फाइनल परीक्षा में 9.15 CGPA लाकर प्रदेशभर में पहला स्थान हासिल किया है.
खुशबू शर्मा ने बताया, 'वह प्रतिदिन पांच से छह घंटे पढ़ाई करती थीं. खुशबू ने कहा कि अनुशासन और समय प्रबंधन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं. उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि जीत को कभी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए और असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए'.
मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग पर भी खुशबू शर्मा ने अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि आज के दौर में मोबाइल सीखने का एक प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसका उपयोग केवल मनोरंजन और रील बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए. यदि सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. उन्होंने युवाओं से तकनीक का सकारात्मक उपयोग करने की अपील की.
मेरिट सूची में नौवां स्थान हासिल करने वाली अक्षिता जैन ने बताया, 'उनके पिता दुकानदारी का कार्य करते हैं. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के साथ-साथ सहपाठियों को भी दिया. अध्यापकों के उचित मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत के कारण ही उन्हें यह सफलता मिली है. वह प्रतिदिन चार से पांच घंटे अध्ययन करती थीं. उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सलाह दी'.
कॉमर्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नरेश धीमान ने दोनों छात्राओं की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने कहा कि खुशबू शर्मा ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम पूरे हिमाचल में रोशन किया है, जबकि अक्षिता जैन की उपलब्धि भी बेहद सराहनीय है.
महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रो. सतीश सोनी ने कहा कि छात्राओं की सफलता शिक्षकों की मेहनत और विद्यार्थियों के समर्पण का परिणाम है. उन्होंने बताया कि छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए महाविद्यालय में पुस्तकालय का समय भी बढ़ाया गया था, जिससे विद्यार्थियों को अतिरिक्त अध्ययन का अवसर मिला. आज इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. उन्होंने दोनों छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया.
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