गदरपुर में ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट, 70 हजार रुपए लूटने का भी लगाया आरोप
ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में ट्रक ड्राइवर में कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए है. आरोप है कि उसके 70 हजार रुपए लूटे गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 10:18 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले में एक ट्रक चालक से साथ मारपीट और कथित तौर पर 70 हजार रुपए की लूट का मामला सामने आया है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के समझाकर मामला शांत कराया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
ये पूरा मामला ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र का है. गदरपुर के नवाबगंज रोड क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक चालक ने कुछ युवकों पर मारपीट और लूट का आरोप लगाया. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और संबंधित पक्षों से पूछताछ शुरू की.
पीड़ित चालक अजय ने आरोप लगाया कि वह बाजपुर से गिट्टी लोड करके बरेली की ओर जा रहा था. जब उसका डंपर रतनपुर के पास पहुंचा, तब सड़क किनारे कुछ बाइक सवार युवक पहले से खड़े थे. चालक के अनुसार जैसे ही उसका वाहन वहां से गुजरा, युवकों ने डंपर पर पत्थर फेंक दिए. पत्थर लगने से वाहन का अगला शीशा टूट गया.
ड्राइवर अजय का आरोप है कि घटना के बाद उसने वाहन रोककर युवकों से इसका कारण पूछना चाहा. इसी दौरान आरोपित युवकों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते हाथापाई पर उतर आए. चालक का आरोप है कि मारपीट के दौरान युवकों ने उससे करीब 70 हजार रुपये भी छीन लिए. उसने दावा किया कि हमलावरों ने उसके साथ काफी देर तक अभद्र व्यवहार किया और धमकियां भी दीं. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी की स्थिति बनी रही. मौके पर मौजूद इकरार मलिक ने बताया कि चालक ने उनसे भी लूट और मारपीट की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मामले को लेकर गदरपुर के उप निरीक्षक मुकेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन चालक के साथ लूट और मारपीट की घटना हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की गई.
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई. संबंधित लोगों को कड़ी हिदायत देकर छोड़ा गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में कानून व्यवस्था भंग करने या इस तरह की घटनाओं में शामिल पाए जाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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