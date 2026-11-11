बिहार में झारखंड से पहुंचाईं जा रही थी 50 लाख की शराब, चालक गिरफ्तार
Nalanda Liquor Smuggling: 3200 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ हरियाणा का ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ है. शराब के 395 कार्टून बरामद हुए हैं. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 11, 2026 at 9:20 AM IST
नालंदा: शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना की संयुक्त टीम ने मिनी ट्रक से 3200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है. साथ ही मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है.बरामद शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.
झारखंड से पटना पहुंचाई जा रही थी शराब
मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई बिहार शरीफ के डीटीओ कार्यालय के समीप एनएच-20 पर की गई. शराब की यह खेप झारखंड से बिहार शरीफ के रास्ते पटना ले जाई जा रही थी. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने वाहनों की सघन जांच शुरू की.
भूसे की आड़ में शराब तस्करी
जांच के दौरान एक संदिग्ध मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, तो ट्रक में ऊपर से भूसे की 40 बोरियां लदी मिलीं. वहीं, जब टीम ने भूसे की बोरियों को हटाकर जांच की तो 395 कार्टून शराब बरामद हुई.
3200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद
बरामद कार्टून में करीब 3200 लीटर अंग्रेजी शराब की मात्रा पाई गई. शराब को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा गया था. गिरफ्तार चालक की पहचान हरियाणा के भिवानी निवासी पवन कुमार के रूप में की गई है.
''मद्य निषेध विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर संयुक्त छापेमारी की गई थी. सूचना थी कि झारखंड से शराब की बड़ी खेप बिहार शरीफ के रास्ते पटना ले जाई जा रही है. इसके बाद डीटीओ कार्यालय के समीप एनएच-20 पर जांच अभियान चलाया गया''. - संजय कुमार चौधरी, उत्पाद अधीक्षक
चालक से पूछताछ जारी
उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ की जा रही है. शराब की खेप किसके कहने पर और किसे पहुंचाई जानी थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
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