ETV Bharat / state

बिहार में झारखंड से पहुंचाईं जा रही थी 50 लाख की शराब, चालक गिरफ्तार

3200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद ( ETV Bharat )

नालंदा: शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. उत्पाद विभाग और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना की संयुक्त टीम ने मिनी ट्रक से 3200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है. साथ ही मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है.बरामद शराब की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

झारखंड से पटना पहुंचाई जा रही थी शराब