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गोरखपुर: 45 लाख की एलईडी बल्ब चोरी मामले में ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार

गोरखपुर: 45.64 लाख रुपये की एलईडी बल्ब की चोरी मामले में कैंट पुलिस और स्वॉट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने ट्रक चालक गुलशन शाह कानू के कब्जे के 352 सीलबंद गत्ते के साथ बड़ी संख्या में एलईडी बल्ब बरामद किए हैं. इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक पाटिल निमिष दशरथ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी.

गिरफ्तार आरोपी गुलशन शाह कानू पुत्र नंदी शाह कानू निवासी, मैनाटाड़ थाना मैनाटाड़, जिला पश्चिमी चंपारण (बिहार) का रहने वाला है. उसके पास से फिलिप्स कंपनी के विभिन्न मॉडल के कुल 352 सीलबंद गत्ता, एलईडी बल्ब बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 45,64,914 रुपये आंकी गई है.



पुलिस के अनुसार वादी का ट्रांसपोर्ट कार्य मारुती इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, त्रिपाठी कॉम्प्लेक्स महराजगंज से संचालित होता है. फरीदाबाद-पलवल (हरियाणा) से एलईडी बल्ब के 374 गत्ता (करीब 3.18 टन) काठमांडू भेजने के लिए आरोपी ट्रक चालक को हायर किया गया. आरोपी ने माल लोड करने के बाद भाड़े के रूप में 80 हजार रुपये लिए.



इसके बाद आरोपी ने फोन कर गाड़ी खराब होने की बात कहकर मरम्मत के लिए 20 हजार रुपये देने की बात कही. जब वादी मौके पर पहुंचे तो वहां न ट्रक मिला और न ही चालक. इसके बाद आरोपी का मोबाइल भी बंद हो गया.