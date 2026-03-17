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बरेली में ट्रक-डीसीएम की टक्कर, सीट और स्टीयरिंग के बीच फंसा चालक, फायर ब्रिगेड ने ऐसे बचाई जान

दोनों वाहनों में आमने-सामने हुई टक्कर, चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बरेली में हादसा.
बरेली में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:12 PM IST

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बरेली: नवाबगंज क्षेत्र में पीलीभीत रोड पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में ट्रक और डीसीएम की आमने-सामने टक्कर हो गई. जिसके बाद ट्रक चालक वाहन के अंदर ही फंस गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल टीम की मदद से किसी तरह उसे बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया.

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 5.40 बजे नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ैया के पास पुलिया के नजदीक यह हादसा हुआ. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन नवाबगंज से टीम तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर देखा गया कि ट्रक और डीसीएम के बीच जोरदार टक्कर हुई थी. हादसे में ट्रक चालक सुनील कुमार निवासी मधुबनी, बिहार स्टीयरिंग और सीट के बीच फंसा हुआ मिला.

दमकल टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए पहले डीसीएम को पीछे की ओर खिंचवाया, फिर ड्राइवर साइड की खिड़की खोलकर उपकरणों की मदद से ट्रक के हिस्से को हटाया. कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया. घायल चालक को तत्काल फायर यूनिट द्वारा सीएचसी नवाबगंज भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रित किया.

अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्राथमिकता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. बताया कि चालक वाहन में बुरी तरह फंसा हुआ था, लेकिन टीम के प्रयास से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. समय रहते कार्रवाई होने से उसकी जान बचाई जा सकी. घायल चालक का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है.

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