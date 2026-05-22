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लखनऊ में ट्रक ने बाइक सवार तीन दोस्तों को रौंदा, दो की मौके पर मौत, ड्राइवर ट्रक लेकर भागा

लखनऊ : सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने एक बाइक में ठोकर मार दी, जिससे एक ही बाइक पर सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन फानन लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

सरोजनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के अलीनगर सुनहरा निवासी संजय (45), वीरेंद्र (44) और इसी थाना क्षेत्र के नारायण पुरी निवासी कमल (45 ) शुक्रवार शाम करीब 7 बजे मजदूरी करके एक ही बाइक से सरोजनी नगर में बेहटवा गांव की तरफ से गिन्दन खेड़ा की ओर आ रहे थे.

सरोजनी के नादरगंज-अमौसी रेलवे स्टेशन रोड पर मेहराब ऑटो मूवर्स वर्कशॉप के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे तीनों बाइक सहित नीचे गिर गए. इस हादसे में संजय और कमल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि वीरेंद्र बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद ट्रक चालक अपना वाहन लेकर मौके से भाग निकला.