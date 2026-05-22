लखनऊ में ट्रक ने बाइक सवार तीन दोस्तों को रौंदा, दो की मौके पर मौत, ड्राइवर ट्रक लेकर भागा
घायल को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ट्रक की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 11:12 PM IST
लखनऊ : सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने एक बाइक में ठोकर मार दी, जिससे एक ही बाइक पर सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन फानन लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
सरोजनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के अलीनगर सुनहरा निवासी संजय (45), वीरेंद्र (44) और इसी थाना क्षेत्र के नारायण पुरी निवासी कमल (45 ) शुक्रवार शाम करीब 7 बजे मजदूरी करके एक ही बाइक से सरोजनी नगर में बेहटवा गांव की तरफ से गिन्दन खेड़ा की ओर आ रहे थे.
सरोजनी के नादरगंज-अमौसी रेलवे स्टेशन रोड पर मेहराब ऑटो मूवर्स वर्कशॉप के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी, जिससे तीनों बाइक सहित नीचे गिर गए. इस हादसे में संजय और कमल की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि वीरेंद्र बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद ट्रक चालक अपना वाहन लेकर मौके से भाग निकला.
स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस और सरोजनी नगर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना के बाद पहुंची एंबुलेंस के जरिए स्थानीय लोगों की मदद से घायल वीरेंद्र को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक संजय के परिवार में उसकी पत्नी देशवती के अलावा बेटा सूरज, अंकित और सौरभ है. वहीं कमल और वीरेन्द्र के परिवार में भी उनकी पत्नी के अलावा तीन बेटे हैं.
इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है. उनका कहना है कि यहां सड़क के किनारे दोनों तरफ ज्यादातर बड़े वाहन खड़े रहते हैं, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है. इसके अलावा एलडीए द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए दोनों तरफ नाला बनाया जा रहा है. एलडीए विभाग की लापरवाही से नाला की खुदाई कर उसकी मिट्टी दोनों तरफ रोड पर डाल दी गई है, जिसकी वजह से रास्ता संकरा हो गया है.
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