बस्ती में अनियंत्रित ट्रक ने कार और टेंपो को रौंदा, मच गई चीख-पुकार

बस्ती में हुए इस हादसे में तीन की मौत हुई. वहीं गंभीर रूप से घायल एक को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया गया.

ACCIDENT IN BASTI
बस्ती में ट्रक ने कार और टेंपो को रौंदा. (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 9:35 AM IST

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रविवार की दोपहर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम हरदिया चौराहे के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने काल बनकर सड़क पर चल रही स्विफ्ट डिजायर कार और एक टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी.

इस हृदय विदारक दुर्घटना में दो पुरुषों और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात घंटों बाधित रहा. मृतकों में एक बुटीक संचालिका प्रीति शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के रिश्तेदार अमरजीत चौधरी शामिल है. वहीं एक अन्य मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

बता दें कि मृतक प्रीति शुक्ला के पति बृजेश शुक्ला घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही दर्ज प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जिला अस्पताल में घायलों के परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार को सांत्वना दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार निर्धारित सीमा से कहीं अधिक थी. प्रत्यक्षदर्शी राम प्रसाद ने बताया, "ट्रक लहराते हुए आ रहा था और चालक का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था. उसने पहले सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर को अपनी चपेट में लिया और फिर पास से गुजर रहे टेंपो को कुचल दिया. टक्कर के बाद हुए धमाके की आवाज आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी.

इस हादसे में कार में सवार लोग लोहे की चादरों के बीच इस कदर फंस गए थे कि उन्हें निकालने के लिए गैस कटर का सहारा लेना पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने तीन लोगों को 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया.

घायलों में से एक की स्थिति अत्यंत चिंताजनक देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत हायर सेंटर (लखनऊ) के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं अस्पताल परिसर में जैसे ही मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाला था.

हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा. पुलिस ने ट्रक, क्षतिग्रस्त कार और टेंपो को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीमें गठित की गई हैं, ताकि फरार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हादसे की सटीक वजह का पता लगाया जा सके.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौराहे के पास होने वाले अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे बड़े वाहनों को मुड़ने और नियंत्रण करने में दिक्कत होती है.

नेशनल हाईवे से सटे इन रास्तों पर भारी वाहनों की गति सीमा पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं है. चौराहे पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड न होने के कारण बाहरी जिलों के ड्राइवर अक्सर तेज रफ्तार में वाहन निकालते हैं.

