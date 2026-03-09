ETV Bharat / state

बस्ती में अनियंत्रित ट्रक ने कार और टेंपो को रौंदा, मच गई चीख-पुकार

बस्ती में ट्रक ने कार और टेंपो को रौंदा. ( ETV Bharat )

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रविवार की दोपहर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम हरदिया चौराहे के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने काल बनकर सड़क पर चल रही स्विफ्ट डिजायर कार और एक टेंपो को जोरदार टक्कर मार दी.

इस हृदय विदारक दुर्घटना में दो पुरुषों और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात घंटों बाधित रहा. मृतकों में एक बुटीक संचालिका प्रीति शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के रिश्तेदार अमरजीत चौधरी शामिल है. वहीं एक अन्य मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

बता दें कि मृतक प्रीति शुक्ला के पति बृजेश शुक्ला घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही दर्ज प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी जिला अस्पताल में घायलों के परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार को सांत्वना दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार निर्धारित सीमा से कहीं अधिक थी. प्रत्यक्षदर्शी राम प्रसाद ने बताया, "ट्रक लहराते हुए आ रहा था और चालक का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था. उसने पहले सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर को अपनी चपेट में लिया और फिर पास से गुजर रहे टेंपो को कुचल दिया. टक्कर के बाद हुए धमाके की आवाज आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी.

इस हादसे में कार में सवार लोग लोहे की चादरों के बीच इस कदर फंस गए थे कि उन्हें निकालने के लिए गैस कटर का सहारा लेना पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने तीन लोगों को 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया.