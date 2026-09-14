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मिर्जापुर में साइकिल से लौट रहे चाचा-भतीजे को ट्रक ने रौंदा, नाराज़ ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे किया जाम

सड़क हादसे के बाद रोते बिलखते परिजन. ( ETV Bharat )

मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव के पास हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के सामने सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार चाचा-भतीजे को रौंद दिया. मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार दो लोगों को रौंद दिया. हादसे में चाचा-भतीजे की मौके पर मौत हो गई. नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 135 को जाम कर दिया. पुलिस ट्रक को बरामद कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया.

बताया जा रहा बामी गांव के रहने वाले 50 वर्षीय शिवनाथ और उनके 13 वर्षीय भतीजे प्रियांशु एक ही साइकिल से नदी किनारे शौच करने के लिए गये हुए थे. वापस लौटते समय मध्य प्रदेश से मिर्जापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से दोनों की मौके पर मौत हो गई.

मिर्जापुर में साइकिल से लौट रहे चाचा-भतीजे को ट्रक ने रौंदा. (ETV Bharat)

नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 135 मध्य प्रदेश से मिर्जापुर की ओर जाने वाली लेन पर पत्थर रखकर जाम कर दिया. एक लेन पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों ग्रामीणों व परिजनों को समझाने बुझाने के बाद जाम को खुलवाया. लालगंज सीओ अमर बहादुर ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार दो लोगों की मौत हुई है. दोनों घर से नदी के लिए शौच करने गए थे. लौटते समय हादसा हुआ है. ट्रक को बरामद कर लिया गया है.

मिर्जापुर में सड़क हादसे के बाद सड़ जाम लगाते परिजन और ग्रामीण. (ETV Bharat)

नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया था. समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया गया है दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं.