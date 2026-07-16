लातेहार में मिनी ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, दोनों की मौत
लातेहार में एक सड़क हादसा हो गया. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई.
Published : July 16, 2026 at 10:55 AM IST
लातेहार: जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची-लातेहार मुख्य मार्ग पर शिवटोली के समीप एक अनियंत्रित मिनी ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल डाला. इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. मृतक युवकों में एक की पहचान खलारी निवासी टिंकू भुइयां के रूप में हुई है. जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है.
डाल्टनगंज से रांची जा रहा था ट्रक
दरअसल, गुरुवार को एक मिनी ट्रक डाल्टनगंज से रांची की ओर जा रहा था. वहीं विपरीत दिशा से बाइक पर सवार दो युवक जा रहे थे. इसी दौरान शिव टोली के पास मिनी ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर हो गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. बाइक पर सवार एक युवक दूर जा गिरा, जबकि दूसरा युवक ट्रक के नीचे दब गया. इस दौरान मिनी ट्रक भी युवकों को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे पलट गया.
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर से राहत कार्य शुरू किया और घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और दोनों युवकों को चंदवा अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया.
इधर, दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ लग गई. इस कारण सड़क जाम की स्थिति बन गई थी. हालांकि थोड़ी देर बाद यातायात सुचारू हो गया. इस संबंध में डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना के बाद दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया है. घटना की विस्तृत जानकारी भी ली जा रही है.
दुर्घटना का हॉट जोन बना एनएच 39
एनएच 39 इन दिनों दुर्घटना का हॉट जोन बन हुआ है. इस सड़क को फोरलेन सड़क में बदला जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य भी जारी है. निर्माण कार्य चलते रहने के कारण चंदवा थाना क्षेत्र में ही कुछ ऐसे स्थान चिन्हित हो गए हैं, जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. आम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसी जगहों की पहचान की जाए और वहां सुरक्षा के उपाय भी किए जाएं.
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