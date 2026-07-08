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पिता और तीन बेटों की जान लेने वाले ट्रोले का चालक गिरफ्तार, वाहन मालिक हिरासत में...

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ट्रक चालक ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास पर मंगलवार को तीन बच्चे और उनके पिता की मौत का कारण बने ट्रोले के चालक को आखिरकार पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही ट्रोले के मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ जारी है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास के पास दंपती और उनके तीन बच्चों को कुचलकर भागने वाले ट्रोला चालक 42 वर्षीय सतवीर सिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया है. वह डीडवाना-कुचामन जिले के आजड़ोली गांव का रहने वाला है. ट्रोले के मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ जारी है. मृतकों के रिश्तेदार ने दर्ज करवाया मुकदमा : उन्होंने बताया कि जयपुर के श्याम नगर थाने में मृतकों के रिश्तेदार पन्नालाल बागरिया ने मंगलवार को एक मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 जुलाई को सुबह करीब 8:45 बजे दिल्ली से अजमेर की तरफ जा रहे ट्रोले के चालक ने अमर पैलेस होटल के सामने अजमेर रोड पर घर जाने के लिए डिवाइडर पर बैठे दंपती और उनके तीन बच्चों को कुचल दिया और पीड़ितों की मदद करने व पुलिस को जानकारी दिए बिना मौके पर अपना वाहन छोड़कर भाग गया.