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कानपुर में खड़े ट्रक से टकराया ई-बाइक लदा वाहन, परिचालक की जिंदा जलकर मौत

कानपुर: अरौल थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक सड़क हादसे में कानपुर से ई-बाइक लेकर फर्रुखाबाद जा रही एक मालवाहक गाड़ी जीटी रोड हाईवे पर सड़क किनारे खड़े अज्ञात ट्रक से टकरा गई. टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से गाड़ी के अंदर फंसे परिचालक की झुलसकर मौत हो गई. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.



हादसा जीटी रोड हाईवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास सुबह करीब चार बजे हुआ. पुलिस के मुताबिक गाड़ी एक कंपनी की 10 ई-बाइक लेकर जा रहा था. फिरोजाबाद के नगला खंगर निवासी चालक श्याम यादव और परिचालक सत्यभान इन ई-बाइक्स को लेकर फर्रुखाबाद जा रहे थे. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि सुबह नींद का झपकी आने के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई.



टक्कर के बाद वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई. हादसे के वक्त स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और चालक श्याम यादव को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, दूसरी तरफ का गेट लॉक होने के कारण परिचालक सत्यभान वाहन के अंदर ही फंस गया. आग तेज होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.



घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया. पुलिस ने परिचालक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है. मामले पर जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि हादसे में चालक को सुरक्षित बचा लिया गया है और पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

