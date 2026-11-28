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धौलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

धौलपुरः नेशनल हाईवे-44 पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दोनों शवों के पोस्टमार्टम कराए जाएंगे. पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे-44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

दो युवकों की मौतः थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि हादसे में बॉबी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया था. घटना के बाद घायल सचिन को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था. तमाम प्रयासों के बावजूद सचिन को बचाया नहीं जा सका और शनिवार को उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. हादसे में दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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थाना प्रभारी ने रामकिशन यादव ने बताया कि दोनों मृतक बॉबी और सचिन एक ही परिवार के हैं. कई साल से मुरैना में रहकर काम करते थे. 2 दिन पूर्व अपने गांव दिहोली में आए हुए थे. शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस मुरैना जा रहे थे, लेकिन एनच 44 पर हादसे का शिकार हो गए. दोनों मृतक शादीशुदा बताए जा रहे हैं.