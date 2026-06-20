ETV Bharat / state

बच्चों से भरी ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, सात बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर

गिरिडीह: जामताड़ा-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेलाटांड़ गांव के समीप शनिवार को स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में सात बच्चे घायल हो गए, जिनमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. जानकारी के अनुसार ऑटो में एक निजी विद्यालय के एक दर्जन से अधिक बच्चे सवार होकर स्कूल जा रहे थे. बेलाटांड़ गांव के पास पहुंचने पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हादसे में घोसको गांव निवासी पियूष कुमार वर्मा (8 वर्ष), पिता पप्पू वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में उनका पैर टूट गया है. स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया. वहीं छह अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार स्थानीय स्तर पर कराया गया.

मौके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया ग्रामीण

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और अहिल्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. अहिल्यापुर थाना प्रभारी ऐनुल हक खान ने बताया कि ऑटो में एक निजी स्कूल के एक दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे. ट्रक की टक्कर से सात बच्चे घायल हुए हैं. जिनमें एक बच्चे को गंभीर चोट आई है. पुलिस फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है.