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बच्चों से भरी ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, सात बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर

गिरिडीह में ट्रक और ऑटो की टक्कर से सवार सात स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं. इनमें एक की हालत गंभीर है.

STUDENTS VAN ACCIDENT IN GIRIDIH
घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण व पुलिस (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 4:50 PM IST

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गिरिडीह: जामताड़ा-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बेलाटांड़ गांव के समीप शनिवार को स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में सात बच्चे घायल हो गए, जिनमें एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. जानकारी के अनुसार ऑटो में एक निजी विद्यालय के एक दर्जन से अधिक बच्चे सवार होकर स्कूल जा रहे थे. बेलाटांड़ गांव के पास पहुंचने पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हादसे में घोसको गांव निवासी पियूष कुमार वर्मा (8 वर्ष), पिता पप्पू वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में उनका पैर टूट गया है. स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया. वहीं छह अन्य बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार स्थानीय स्तर पर कराया गया.

मौके से घायलों को अस्पताल पहुंचाया ग्रामीण

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और अहिल्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. अहिल्यापुर थाना प्रभारी ऐनुल हक खान ने बताया कि ऑटो में एक निजी स्कूल के एक दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे. ट्रक की टक्कर से सात बच्चे घायल हुए हैं. जिनमें एक बच्चे को गंभीर चोट आई है. पुलिस फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है.

घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों के सख्ती से पालन की मांग की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अहिल्यापुर थाना प्रभारी ऐनूल हक खान ने बताया कि ऑटो को ट्रक ने टक्कर मारी है. एक बच्चे को चोट लगी है. बाकी बच्चों की स्थिति ठीक है.

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