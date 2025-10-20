ETV Bharat / state

बाराबंकी में मेदांता के डॉक्टर की मौत; पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू ट्रक ने कार में मारी टक्कर, बिहार से गुरुग्राम जा रहे थे

बाराबंकी : ट्रक की टक्कर से कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. हादसे में बिहार के रहने वाले एक चिकित्सक की मौत हो गई. चिकित्सक हरियाणा के गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में तैनात थे. हादसे में एक अन्य डॉक्टर और चालक घायल हो गए. हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार की तड़के हुआ. कार सवार बिहार से गुरुग्राम जा रहे थे.

बिहार के जिला व थाना वेस्ट चंपारण के चनपटिया गांव के रहने वाले डॉक्टर अनिकेत कश्यप (29) बिहार से गुरुग्राम जा रहे थे. कार में उनके साथ चिकित्सक विजयंत कुमार (28) भी थे. वह मोतिहारी जिले के बंजरिया इलाके के जनकुल के रहने वाले हैं.

हैदरगढ़ कोतवाल अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि कार हरियाणा के जींद का रहने वाला सचिन चला रहा था. सोमवार की तड़के कार पूर्वांचल एक्सप्रेस से होकर गुजर रही थी. इस दौरान बाराबंकी के लोनी कटरा इलाके में किलोमीटर संख्या 25 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. कार को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया. कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इसमें डॉक्टर अनिकेत गंभीर रूप से घायल हो गए. अन्य दो भी मामूली रूप से घायल हो गए. एनएचएआई के यूपीडा कर्मचारियों ने एंबुलेंस से तीनों घायलों को हैदरगढ़ सीएचसी में पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने डॉ. अनिकेत को मृत घोषित कर दिया.