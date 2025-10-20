बाराबंकी में मेदांता के डॉक्टर की मौत; पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बेकाबू ट्रक ने कार में मारी टक्कर, बिहार से गुरुग्राम जा रहे थे
डिवाइडर से टकरा कर पलटी कार, चालक और एक अन्य चिकित्सक घायल, एसडीएम-कोतवाल ने जाना हाल.
बाराबंकी : ट्रक की टक्कर से कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. हादसे में बिहार के रहने वाले एक चिकित्सक की मौत हो गई. चिकित्सक हरियाणा के गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में तैनात थे. हादसे में एक अन्य डॉक्टर और चालक घायल हो गए. हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार की तड़के हुआ. कार सवार बिहार से गुरुग्राम जा रहे थे.
बिहार के जिला व थाना वेस्ट चंपारण के चनपटिया गांव के रहने वाले डॉक्टर अनिकेत कश्यप (29) बिहार से गुरुग्राम जा रहे थे. कार में उनके साथ चिकित्सक विजयंत कुमार (28) भी थे. वह मोतिहारी जिले के बंजरिया इलाके के जनकुल के रहने वाले हैं.
हैदरगढ़ कोतवाल अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि कार हरियाणा के जींद का रहने वाला सचिन चला रहा था. सोमवार की तड़के कार पूर्वांचल एक्सप्रेस से होकर गुजर रही थी. इस दौरान बाराबंकी के लोनी कटरा इलाके में किलोमीटर संख्या 25 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. कार को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया. कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई. इसमें डॉक्टर अनिकेत गंभीर रूप से घायल हो गए. अन्य दो भी मामूली रूप से घायल हो गए. एनएचएआई के यूपीडा कर्मचारियों ने एंबुलेंस से तीनों घायलों को हैदरगढ़ सीएचसी में पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने डॉ. अनिकेत को मृत घोषित कर दिया.
वहीं हादसे की जानकारी पर एसडीएम हैदरगढ़ राजेश विश्वकर्मा और हैदरगढ़ कोतवाल अभिमन्यु मल्ल सीएचसी पहुंचे. उन्होंने घायलों का हाल जाना. सीएचसी में डॉक्टरों ने डॉक्टर विजयंत कुमार और कार चालक सचिन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी.
हैदरगढ़ कोतवाल अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि डॉक्टर अनिकेत के शव का पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है. वह मेदांता में कार्यरत थे. वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस पर ओवरस्पीडिंग के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं. 15 जून को हुए हादसे में इसी एक्सप्रेस-वे पर 5 लोगों की मौत हो गई थी. सभी एक शव लेकर हरियाणा से बिहार जा रहे थे. इस दौरान एंबुलेंस आगे जा रही पिकअप से टकरा गई थी.
