बिहार में चुनाव ड्यूटी पर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, दो दर्जन से ज्यादा CISF जवान घायल
सिवान मुख्य मार्ग NH-531 पर जवानों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी है. हादसे में 25 से अधिक जवान घायल हुए हैं.
Published : October 15, 2025 at 10:03 AM IST
छपरा: सुबह-सुबह छपरा-सिवान मुख्य मार्ग (NH-531) पर एक बड़ा हादसा हो गया है. चुनाव ड्यूटी पर जा रहे CISF जवानों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी है. जिससे हादसे में 25 से अधिक जवान घायल हो गए हैं. घटना सुबह 3 बजे रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांडेय छपरा गांव के समीप की है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए.
तुरंत हरकत में स्थानीय प्रशासन: हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद एकमा एडीपीओ राजकुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. अरुण कुमार, रसूलपुर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और एकमा थानाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया.
गंभीर घायल जवान छपरा रेफर: घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद गंभीर रूप से घायल सभी जवानों को एंबुलेंस के जरिए छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया.
''बस में कुल 40 CISF जवान सवार थे. ये सभी जवान दिल्ली से ट्रेन द्वारा सिवान स्टेशन पहुंचे थे. वहां से बस के जरिए छपरा जिले के डोरीगंज में चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे. रास्ते में NH-531 पर पांडेय छपरा गांव के पास एकमा की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बस में जोरदार टक्कर मार दी''. - राजकुमार, एसडीपीओ, एकमा
क्या कहते हैं जवान?: जवानों के मुताबिक, टक्कर इतनी भयानक थी कि कई जवान सीट से उछलकर बस की फर्श पर गिर पड़े. बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और शीशे टूट गए. 112 पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हमें बस से निकालन में मदद की.
मौके से फरार हुआ ट्रक चालक: फिलहाल सभी घायल जवानों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. वहीं, ट्रक चालक हादसे के बाद ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है. जिससे पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.
