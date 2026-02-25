बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के टेंपो को डंपर ने मारी टक्कर, 7 घायल

ETV Bharat / state

डंपर की टक्कर से टेंपो अनियंत्रित हो गया और पलट गया. हादसे में 7 लोग घायल हो गए.

अलवर: रेवाड़ी में श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जिले के डहरा शाहपुर से जा रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो को पीछे से एक डंपर ने टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में टेंपो में बैठे करीब 7 श्रद्धालु घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए रेवाड़ी अस्पताल ले जाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उन्हें अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां गंभीर घायल लोगों का इलाज जारी है.

गंभीर घायल लोगों के परिजन शेर सिंह ने बताया कि बुधवार को डहरा शाहपुर के करीब 13 लोग रेवाड़ी स्थित बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन के लिए टेंपो में सवार होकर जा रहे थे. रेवाड़ी के लिए जाते समय पीछे से एक डंपर ने टेंपो को टक्कर मार दी. डंपर की टक्कर के बाद टेंपो पलट कर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें बैठे करीब 7 श्रद्धालु गंभीर घायल हो गए. परिजन बताया कि घायल लोगों को पहले रेवाड़ी के अस्पताल ले जाया गया. जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है. इस दुर्घटना में जयसिंह, मीरा, शक्ति, धर्मेंद्र, अनु व मेघा घायल हुए हैं.

हादसे के बाद मौके मची चीख–पुकार: परिजन शेर सिंह ने बताया ​कि डंपर की टक्कर से टेंपो के पलटने के बाद मौके पर चीख–पुकार मच गई. टैंपू में बैठे लोगों की चीख–पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेवाड़ी अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया फिलहाल घायल लोगों का अलवर जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. जिनकी हालत स्थिर है.

