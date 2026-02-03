ETV Bharat / state

रेवाड़ी में धुंध के बीच खड़े कैंटर को ट्रक ने मारी टक्कर, ट्रक चालक की मौत, 2 घायल

रेवाड़ी में सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई. वहीं सह चालक और एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है.

ROAD ACCIDENT IN REWARI
खड़े कैंटर को ट्रक ने मारी टक्कर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 3, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
रेवाड़ीः घना कोहरा होने के कारण सोमवार रात में दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित आसलवास गांव के समीप रोड किनारे खड़े कैंटर से ट्रक की टक्कर हो गई. हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में कैंटर का खलासी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है जो गाड़ी में लिफ्ट लेकर सफर कर रहा था. सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम घायलों को अस्पताल पहुंचाया. वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

42 वर्षीय चालक जयपाल की मौतः जानकारी के अनुसार सोमवार रात को घना कोहरा होने के कारण कोटपूतली से भिवाड़ी जा रहे एक ट्रक की आसलवास गांव के समीप रोड किनारे खड़े कैंटर से जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में ट्रक चालक कोटपूतली निवासी 42 वर्षीय जयपाल की मौत हो गई, जबकि ट्रक में लिफ्ट लेकर आ रहे एक युवक और कैंटर का सह चालक गंभीर रूप से घायल है.

पुलिस जिप्सी को इनोवा ने मारी टक्करः दूसरी ओर हादसे के बाद मौके पर पुलिस टीम बाल-बाल बच गई. पीछे से आई एक इनोवा कार पुलिस की जिप्सी से टकरा गई, जिससे इनोवा चालक और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. गनीमत यह रही कि पुलिस की जिप्सी में उसे समय कोई पुलिस अधिकारी या जवान मौजूद नहीं था. ट्रक चालक के शव को बावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शव गृह में रखवा दिया गया है. जबकि घायलों का उपचार कराया जा रहा है. कसौला पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या बोले थाना प्रभारीः कसौला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया है कि "देर रात को धुंध की वजह से कैंटर का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ड्राइवर की मौत हुई है. जबकि दो लोग घायल हैं. मामले में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया जाएगा."

