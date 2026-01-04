ETV Bharat / state

बेमेतरा में चलते ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर

बेमेतरा जिले के सिलघट में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगने की आशंका है. हाइवा वाहन बेरला क्षेत्र का बताया जा रहा है.

Truck caught fire
बेमेतरा में चलते ट्रक में लगी आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 4, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: जिले के बेरला जनपद में आने वाले ग्राम सिलघट में बीती मध्य रात्रि एक बड़ा सड़क हादसा टल गया. सिलघट मुख्य मार्ग पर मुरूम लेकर जा रहे एक चलते हाइवा (ट्रक) में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग इतनी भयानक थी कि पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया.

बेमेतरा में चलते ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाल-बाल बचे ड्राइवर-हेल्पर: ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, हाइवा बेरला क्षेत्र का बताया जा रहा है. रात करीब 01 बजे सिलघट से मुरूम लोड कर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था. इसी दौरान ट्रक के इंजन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे लपटें उठने लगीं. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे केबिन और ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक जलकर खाक हो गया है. घटना में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बचे हैं.

Truck caught fire
बाल बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ड्राइवर और हेल्पर ने दिखाई सूझबूझ: हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर और हेल्पर मौजूद थे. जैसे ही केबिन में धुआं भरा, ड्राइवर ने तत्काल सूझबूझ दिखाई और वाहन को धीमा कर दोनों ने नीचे छलांग लगा दी. समय रहते ट्रक से बाहर निकलने के कारण दोनों की जान बाल-बाल बच गई. घटना के तुरंत बाद चालक ने वाहन मालिक को हादसे की सूचना दी है.

Truck caught fire
बेमेतरा जिले के सिलघट में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगने की आशंका है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चलते ट्रक में लगी आग से ग्रामीणों ने हड़कंप: कड़ाके की ठंड और आधी रात के सन्नाटे के बीच सड़क पर धूं-धूं कर जलते ट्रक को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुटे. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की यह पहली बड़ी घटना है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है. फिलहाल ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है.

दुर्ग भिलाई के फल मंडी में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा
नए साल के पहले दिन सरगुजा में पिकनिक स्पॉट्स पर उमड़ी भीड़, महामाया मंदिर परिसर में लगी आग
आग का शोला बना ट्रक, ड्राइवर और कंडक्टर चलती गाड़ी से कूदे

TAGGED:

चलते ट्रक में आग
BEMETARA FIRE
TRUCK FIRE
TRUCK CAUGHT FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.