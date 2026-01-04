बेमेतरा में चलते ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर
बेमेतरा जिले के सिलघट में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगने की आशंका है. हाइवा वाहन बेरला क्षेत्र का बताया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 4, 2026 at 1:32 PM IST
बेमेतरा: जिले के बेरला जनपद में आने वाले ग्राम सिलघट में बीती मध्य रात्रि एक बड़ा सड़क हादसा टल गया. सिलघट मुख्य मार्ग पर मुरूम लेकर जा रहे एक चलते हाइवा (ट्रक) में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग इतनी भयानक थी कि पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया.
बाल-बाल बचे ड्राइवर-हेल्पर: ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, हाइवा बेरला क्षेत्र का बताया जा रहा है. रात करीब 01 बजे सिलघट से मुरूम लोड कर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था. इसी दौरान ट्रक के इंजन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे लपटें उठने लगीं. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे केबिन और ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक जलकर खाक हो गया है. घटना में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बचे हैं.
ड्राइवर और हेल्पर ने दिखाई सूझबूझ: हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर और हेल्पर मौजूद थे. जैसे ही केबिन में धुआं भरा, ड्राइवर ने तत्काल सूझबूझ दिखाई और वाहन को धीमा कर दोनों ने नीचे छलांग लगा दी. समय रहते ट्रक से बाहर निकलने के कारण दोनों की जान बाल-बाल बच गई. घटना के तुरंत बाद चालक ने वाहन मालिक को हादसे की सूचना दी है.
चलते ट्रक में लगी आग से ग्रामीणों ने हड़कंप: कड़ाके की ठंड और आधी रात के सन्नाटे के बीच सड़क पर धूं-धूं कर जलते ट्रक को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुटे. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की यह पहली बड़ी घटना है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है. फिलहाल ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है.