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राजसमंद में NH-58 पर पलटते ही ट्रक में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला, खलासी झुलसा

ट्रक में लगी भीषण आग ( फोटो ईटीवी भारत राजसमंद )

राजसमंद: राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भीम थाना क्षेत्र के पास सोमवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. ब्यावर से राजसमंद की ओर जा रहा एक बेकाबू ट्रक अचानक पलट गया और पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि ट्रक चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वह केबिन के अंदर ही जिंदा जल गया, जबकि खलासी गंभीर रूप से झुलस गया.

​कैसे हुआ हादसा? : भीम थाना प्रभारी दिलीप कुमार खदाव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक ब्यावर से राजसमंद की तरफ आ रहा था. चूना का भट्टा के समीप चालक ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क पर पलट गया. घर्षण या शॉर्ट सर्किट के कारण पलटते ही ट्रक में आग भड़क उठी. इस हादसे में मकरेड़ा, मांगलियावास (ब्यावर) निवासी चालक भागचंद पुत्र सांवरलाल तेली की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, साथ मौजूद खलासी सुरेश पुत्र रामकरण जाट (निवासी मकरेड़ा, मांगलियावास) आग की लपटों में गंभीर रूप से झुलस गया.