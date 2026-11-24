राजसमंद में NH-58 पर पलटते ही ट्रक में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला, खलासी झुलसा
राजसमंद के भीम में NH-58 पर सोमवार रात बेकाबू ट्रक पलटने से भीषण आग लग गई.
Published : November 24, 2026 at 9:28 AM IST
राजसमंद: राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भीम थाना क्षेत्र के पास सोमवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. ब्यावर से राजसमंद की ओर जा रहा एक बेकाबू ट्रक अचानक पलट गया और पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि ट्रक चालक को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वह केबिन के अंदर ही जिंदा जल गया, जबकि खलासी गंभीर रूप से झुलस गया.
कैसे हुआ हादसा? : भीम थाना प्रभारी दिलीप कुमार खदाव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक ब्यावर से राजसमंद की तरफ आ रहा था. चूना का भट्टा के समीप चालक ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क पर पलट गया. घर्षण या शॉर्ट सर्किट के कारण पलटते ही ट्रक में आग भड़क उठी. इस हादसे में मकरेड़ा, मांगलियावास (ब्यावर) निवासी चालक भागचंद पुत्र सांवरलाल तेली की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, साथ मौजूद खलासी सुरेश पुत्र रामकरण जाट (निवासी मकरेड़ा, मांगलियावास) आग की लपटों में गंभीर रूप से झुलस गया.
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मृतक भागचंद तेली के शव को भीम उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे सुरेश जाट को भीम में प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है. हादसे के बाद चार घंटे से ज्यादा देर तक मौके पर अफरातफरी का माहौल बना रहा. पुलिस ने मृतक व परिजनों को सूचित कर दिया है. साथ ही आग की चपेट में आए ट्रक मालिक का पता लगाते हुए उन्हें भी सूचना दे दी गई.
डेढ़ घंटे देरी से पहुंची दमकल : इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर भीम नगरपालिका में दमकल (फायर ब्रिगेड) की कमी को उजागर कर दिया है. भीम में दमकल वाहन न होने के कारण देवगढ़ नगरपालिका से गाड़ी मंगवानी पड़ी. दूरी अधिक होने की वजह से दमकल को घटनास्थल तक पहुंचने में करीब डेढ़ घंटे का समय लग गया, तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था. देर रात आग बुझने के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से जले हुए ट्रक को सड़क किनारे हटवाकर रास्ता सुचारू करवाया.
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