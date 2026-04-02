पंचकूला में चलते ट्रक में लगी आग, 299 क्विंटल गेहूं जलकर राख, देखें वीडियो
पंचकूला में बुधवार देर रात चलते ट्रक में अचानक लगी आग. आग के चलते 299 क्विंटल गेहूं जलकर राख. ड्राइवर और हेल्पर ने बचाई जान.
Published : April 2, 2026 at 1:36 PM IST
पंचकूला: बुधवार देर रात पंचकूला में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई. चंद सेकेंड में ही आग ने पूरे ट्रक को चपेट में ले लिया. जिसके चलते पूरा ट्रक देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई. सूझबूझ से ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने अपनी जान बचाई. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
पंचकूला में ट्रक में आग: ट्रक ड्राइवर ने बताया कि आग लगने की ये घटना पंचकूला में जीरकपुर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिंजौर-सूरजपुर के पास हुई. ट्रक से अचानक धुआं उठने लगा. इसके तुरंत बाद आग लग गई. ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रक को खड़ा किया और हेल्पर समेत ट्रक से कूद गया. जिसके चलते दोनों की जान बच गई. आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
299 क्विंटल गेहूं जलकर राख: ट्रक ड्राइवर मोहम्मद मोनीश ने बताया कि ट्रक में कुल 299 क्विंटल गेहूं भरा था. इस गेहूं को यूपी के शहजानपुर से हिमाचल के जिला सोलन की बद्दी स्थित मंडी ले जाया जा रहा था. उन्होंने बताया कि आग लगने से ट्रक में भरा पूरा गेहूं जलकर राख हो गया.
घटनास्थल पर देरी से पहुंची दमकल टीम: ट्रक ड्राइवर मोहम्मद मोनीश ने बताया कि हादसे के करीब एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन उस समय तक ट्रक और उसमें भरा पूरा गेहूं जल चुका था. ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में आग लगने के दौरान उन्होंने नीचे कूदकर जान बचाई.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: इस पूरे घटनाक्रम पर अमरावती चौकी इंचार्ज प्रीतम सिंह ने कहा कि "सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया. आग लगने ट्रक और और उसमें रखा गेहूं जल कर राख हो गया है. फिलहाल ट्रक को हटाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक बहाल रहे."
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