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बुलंदशहर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत, दो युवकों की मौत

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ट्रक को कब्जे में लिया.

truck bike collision in bulandshahr two youths killed.
बुलंदशहर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:24 AM IST

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बुलंदशहर: जिले के सिकंदराबाद में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है.


जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद में शुक्रवार को NH34 पर जाट चौक के पास तेज़ रफ़्तार ट्रक और बाइक की ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर के बाद बाइक ट्रक के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई. इससे ट्रक में भी आग लग गई. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. इससे नेशनल हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई.


स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. दमकल विभाग और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस दौरान हाइवे पर आवागमन भी बाधित हो गया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी.

सीओ सिकंदराबाद अभिषेक कुमार अजेय के मुताबिक दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान कुशलपाल और शोभित के रूप में हुई है. ट्रक को कब्जे में ले लिया है. हादसे की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.


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