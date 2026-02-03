कोरबा में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत
हादसा कोरबा से चांपा जाने वाले मुख्य मार्ग पर हुआ. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में प्याज लदा था.
Published : February 3, 2026 at 9:38 PM IST
कोरबा: मंगलवार को कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग पर ग्राम पताढ़ी के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ. कोरबा की ओर से आ रही ट्रेलर की टक्कर ट्रक से हो गई. बताया जा रहा है कि ट्रेलर रॉन्ग साइड से आ रहा था. इसी दौरान उसकी टक्कर चांपा की ओर से आ रही ट्रक से हो गई. ट्रक में प्याज लोड था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डाला बॉडी का चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. गाड़ी में फंसे ड्राइवर को निकाला जाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई.
गैस कटर की मदद से काटना पड़ा केबिन
राहत दल ने गैस कटर की मदद से केबिन काटकर चालक को बाहर निकाला. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. वहीं ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर जहां यह हादसा हुआ है, वह काफी व्यस्त रोड है.
डेढ़ से 2 घंटे तक रहा मार्ग जाम
हादसे के बाद कुछ समय तक मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है. घटना के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी, जिसके कारण लगभग डेढ़ से 2 घंटे तक मार्ग जाम रहा, हालांकि इसके बाद पुलिस ने मार्ग को पूरी तरह से बहाल कराया गया.
नए साल में भी जारी हैं सड़क हादसे
हाल ही में कोरबा पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह का मनाया है. इस दौरान यातायात नियमों का पालन करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया. पुलिस अपनी तरफ से प्रयास करती है, कई बार यातायात नियमों की अवहेलना सड़क हादसो का कारण बनते हैं. वर्तमान हादसे में भी गलत दिशा से वाहन चलाना हादसे का कारण बताया जा रहा है. कोरबा जिले में वर्ष 2025 में लगभग 300 लोगों की मौत हुई थी. हाल ही में संपन्न हुए सड़क सुरक्षा माह के दौरान सड़क हादसे और हादसों में हुई मौत की संख्या को कम करने का टारगेट रखा गया है.
