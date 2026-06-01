रुद्रपुर में भयावह था हादसा, खौफनाक मंजर देख कांप गई लोगों की रूह
रुद्रपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. कार में पूरा परिवार सवार था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 1, 2026 at 7:30 AM IST
रुद्रपुर: जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. काशीपुर रोड पर एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कार को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. कार में महिला और एक बच्ची समेत परिवार के अन्य सदस्य सवार थे, जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई. पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क पर चल रही एक कार को पीछे से टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति में था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते उसने कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रक कार को कुछ दूरी तक घसीटता रहा, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार में एक महिला, एक बच्ची और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए. हालांकि हादसे के बाद परिवार के सदस्यों में दहशत का माहौल देखा गया. घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों की मदद की और स्थिति को संभाला.
वहीं हादसे की पूरी घटना सड़क के दूसरी ओर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रक पीछे से कार को टक्कर मारता है और उसे घसीटते हुए आगे ले जाता है. रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह दानू ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है ट्रक ने जिस तरह से टक्कर मारी, लेकिन गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ है. घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है.फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही फरार चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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