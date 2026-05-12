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हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर, 5 लोग घायल, गंगा स्नान कर लौट रहे यात्री घायल

सड़क हादसे में कार सवार चोटिल ( Photo-ETV Bharat )