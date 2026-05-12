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हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर, 5 लोग घायल, गंगा स्नान कर लौट रहे यात्री घायल

हरिद्वार में सड़क हादसे में पांच लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सभी गंगा स्नान कर घर लौट रहे थे.

Haridwar Truck and Car Collide
सड़क हादसे में कार सवार चोटिल (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 12, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.वहीं हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर सोमवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में हरिद्वार से गंगा स्नान कर लौट रहे यात्रियों की कार एक ट्रक से टकरा गई. हादसे में कार सवार पांच लोग घायल हो गए. हालांकि गनीमत रही कि सभी को मामूली चोटें आईं और कोई जनहानि नहीं हुई. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और तत्काल हाईवे को सुचारू कराया. फिलहाल अभी यात्री सुरक्षित हैं.

जानकारी के अनुसार, बरेली निवासी कुछ यात्री हरिद्वार में स्नान करने के बाद कार से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर श्यामपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई. इस हादसे में कार सवार पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.

Haridwar Truck and Car Collide
ट्रक और कार की भीषण टक्कर (Photo-ETV Bharat)

सूचना मिलने पर श्यामपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. हादसे के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया. करीब कुछ समय की मशक्कत के बाद हाईवे पर आवाजाही सामान्य हो सकी. श्यामपुर थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि हादसे में घायल यात्रियों को हल्की चोटें आई थीं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया. सभी यात्री सुरक्षित हैं. उन्होंने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद यातायात को सुचारू कर दिया गया था. यात्रियों को थाने बुलाया गया है और शिकायत मिलने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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