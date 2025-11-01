ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, जीजा साले की मौत

रुड़की: हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दरअसल यहां पर एक लोडर वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में बाइक पर सवार जीजा-साले की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा होते ही लोडर वाहन चालक मौके से फरार हो गया. जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और चालक की तलाश शुरू कर दी.

जीजा साले की मौके पर मौत: रुड़की क्षेत्र के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में ग्राम तेलपुरा पुल के पास एक लोडर वाहन (डीसीएम) ने बाइक को टक्कर मार दी, टक्कर लगने के बाद बाइक पर सवार जीजा और साले की मौत हो गई. घटना 31 अक्टूबर शुक्रवार शाम उस समय हुई, जब सचिन पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम टांडा, मानसिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश, अपने साले काका निवासी ग्राम अन्नेकी जनपद हरिद्वार के साथ बाइक पर सवार होकर अन्नेकी गांव जा रहा था, जैसे ही उनकी बाइक बुग्गावाला थाना क्षेत्र के तेलपुरा गांव के पास पहुंची तो इसी दौरान सामने से आ रहे एक लोडर वाहन (डीसीएम) ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में बाइक के उड़े परखच्चे: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और घटना में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया गया है कि हादसा होने के बाद वाहन चालक लोडर को छोड़कर मौके से फरार हो गया. उधर हादसा होते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. हालांकि इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, इसी बीच किसी ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की. इसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजा.